29 мая 2018, вторник

Китай предложил другим странам пользоваться своей космической станцией

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Постоянный представитель Китая при международных организациях Ши Джунцзюань заявил, что все страны, входящие в Организацию объединенных наций (ООН), смогут пользоваться китайской космической станцией.

Запуск станции запланирован на 2019 год, передает Xinhua.

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размера и уровня технического развития, могут сотрудничать на равной основе", - заявил Ши Джунцзюань.

Напомним, 17 мая Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель OS-X Chongqing Liangjiang Star.

Эта ракета полностью была разработана и произведена китайской частной компанией OneSpace Technology.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Инновации ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове