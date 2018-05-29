Китай предложил другим странам пользоваться своей космической станцией

Постоянный представитель Китая при международных организациях Ши Джунцзюань заявил, что все страны, входящие в Организацию объединенных наций (ООН), смогут пользоваться китайской космической станцией.

Запуск станции запланирован на 2019 год, передает Xinhua.

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размера и уровня технического развития, могут сотрудничать на равной основе", - заявил Ши Джунцзюань.

Напомним, 17 мая Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель OS-X Chongqing Liangjiang Star.

Эта ракета полностью была разработана и произведена китайской частной компанией OneSpace Technology.