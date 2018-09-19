Киберобщество 2022. Кем вы сможете работать через четыре года

Чему нужно учиться, чтобы быть востребованным через четыре года

На Всемирном экономическом форуме в Китае рассказали, сколько людей сохранят работу в ближайшее время, какие профессии станут наиболее популярными, а какие – и вовсе исчезнут.

НВ уже не раз писало о том, что современные технологии кардинально меняют рынок труда и функции человека на нем. К примеру, здесь мы говорили какие профессии будут самыми востребованными после 2020 года, здесь – как робототехника уже заменяет юристов, журналистов, пилотов и даже врачей, а здесь почему искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем заберет.

Логическое объединение этих материалов в одну, пускай и довольно обширную, мысль на днях представили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В рамках форума, в одном из главных финансовых центров Китая – городе Тяньцзинь – опросили 313 руководителей ведущих бизнесов, которые представляют около 15 млн рабочих по всему миру. На основе этих данных, был опубликован отчет о будущем трудоустройства.

Ключевым прогнозом стало то, что уже к 2022-му люди займут всего 58% на рынке труда, остальные же 42% работы лягут на плечи машин и автоматизированной техники.

Сейчас роботы уже выполняют почти треть от всех производственных заданий, а после 2025-го, по данным ВЭФ, они и вовсе потеснят человека и станут главной рабочей силой мира.



Но не спешите с выводами о безработном будущем и социальном верховенстве компьютеров. Несмотря на то, что в ближайшие четыре года количество машин во всех индустриях значительно увеличится, – роботы возьмут на себя только 75 млн основных рутинных занятий, и создадут взамен 133 млн современных рабочих мест, с которыми сможет справиться только живой человеческий мозг.

Именно это эксперты и называют Четвертой промышленной революцией. Конечно, такие изменения не только дают людям массу новых возможностей, но и значительно повышают требования к потенциальным рабочим середины 21 века.



По данным ВЭФ, каждому человеку к 2022-му потребуется дополнительный 101 день обучения, а ведущие мировые компании уже сейчас готовят своих сотрудников к новым методам работы, нанимают постоянный персонал с соответствующими способностями, передают часть заданий на подрядчиков, фрилансеров и временных работников.

Изменения в подходе к современному трудоустройству должны происходить системно, как со стороны различных индустрий, – так и со стороны власти.

Важно отображать и понимать сегодняшнюю глобальную динамику рынка труда

“Понимание того, в каких профессиях растет потребность, – а в каких падает, должно стать отправной точкой для политиков, образовательных систем и работодателей, чтобы перевести работников по всему миру на позиции и навыки завтрашнего дня. Чтобы помочь людям подключиться к экономическим возможностям на индивидуальном уровне, важно отображать и понимать сегодняшнюю глобальную динамику рынка труда”, – объясняет один из основателей деловой соцсети Linkedin Аллен Блю.

Авторы исследования ВЭФ пишут, что для сохранения конкурентоспособности сегодня, необходимо брать личную ответственность за развитие своего обучения и уживаться с новой концепцией постоянной учебы.

Чтобы дать актуальную картину нового рынка, эксперты составили список из 10 профессий и навыков, которые будут востребованы в ближайшем будущем, и других 10 специальностей человека, которые уже сейчас могут выполнять машины.

Очевидно, “вымирать” начинают офисные сотрудники, клерки, секретари, бухгалтеры, отвечающие за учет и аудит, почтовые служащие – словом, все, кто связан с ежедневной рутинной работой с документацией, математическими подсчетами, сбором и обработкой данных .

Кроме того, сокращение переживут и работники фабрик, служб поддержки пользователей, администраторы и различные менеджеры.

В свою очередь, растет потребность в аналитиках данных и ученых, специалистах по машинному обучению и искусственному интеллекту, разработчиках программного обеспечения и приложений, экспертах по маркетингу, продажам, big data и IT-сервисам.

Отчет гласит, что теряют значение и традиционные навыки, вроде физической ловкости, выносливости, речи, чтения, письма, активного слушания, управления персоналом, мониторинга и контроля.

Платить теперь будут за аналитическое и критическое мышление, инновации, креативность, оригинальность, инициативность, активное обучение, комплексное решение проблем, эмоциональный интеллект и логический ход мысли.

Согласно ВЭФ, главными причинами развития бизнеса в ближайшие четыре года станут распространение высокоскоростного мобильного Интернета, искусственный интеллект, big data-аналитика, развитие облачных вычислений, новая энергетическая политика и расширение среднего класса в развитых странах.

Основными же проблемами роста останутся высокий уровень протекционизма, климатические изменения, угрозы в кибербезопасности и быстро стареющее общество.

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