Капсулу Hyperloop в Дубае планируют разогнать до 1000 км/ч

Компании DP World Cargospeed и Virgin Hyperloop One договорились о постройке быстрых капсул Hyperloop для перевозки грузов.

Предполагается, что скорость новой капсулы превысит 600 миль в час, то есть 966 км/ч, сообщает CNN.

Система грузовых перевозок при помощи капсул Hyperloop должна сократить сроки доставки и стоимость транспортировки товаров из порта Дубая в другие города. Представители DP World Cargospeed утверждают, что смогут "доставить груз со скоростью полета по цене чуть выше автомобильных грузоперевозок".

Представитель Virgin Hyperloop One Роб Ллойд рассчитал, что четырехдневное путешествие на грузовике может быть сокращено до 16 часов. Хотя затраты, по оценкам, будут на 50% выше, чем транзит грузовиков, Cargospeed полагает, что это может быть более чем в пять раз дешевле, чем авиаперевозки.

По заявлениям Virgin Hyperloop One, грузовые маршруты будут развиваться вместе с пассажирскими. Это означает, что первая рабочая система может начать эксплуатироваться к 2025 году. При этом новая транспортная капсула будет адаптирована под грузы, а не под людей.

Один из руководителей Virgin Hyperloop One также сказал, что в ближайшие недели ожидается конкретная договоренность с Управлением по дорогам и транспорту (RTA) в отношении маршрута для пассажирских перевозок.

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах американским венчурным капиталистом Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.

Ранее сообщалось, что тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно будет запустить уже в 2019 году.