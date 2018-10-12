Канье Уэст предложил Трампу сменить президентский самолет на футуристичный iPlane

На встрече с Дональдом Трампом рэпер Канье Уэст предложил президенту США использовать самолет iPlane, который оказался концептом 2012 года.

Показывая этот самолет, музыкант случайно раскрыл свой пароль, разблокировав iPhone X простой комбинацией 000000, пишет The Verge.

Канье предложил Трампу отказаться от президентского самолета Air Force One и заменить его на некий iPlane 1. По задумке музыканта, борт должна построить Apple. Уэст уверял главу государства, что причиной пересесть на iPlane One является улучшение президентского имиджа.

"Если президент не выглядит хорошо, мы выглядим не очень хорошо. Поэтому Трамп должен летать самым быстрым самолетом, созданным на лучших фабриках", - сказал Уэст.

После встречи журналист Telegraph Джеймс Тикомб выяснил, что показанный Уэстом "прототип" самолета iPlane является концептом промышленного дизайнера, который тот опубликовал в 2012 году, иллюстрируя, как коммерческие самолеты могут выглядеть в 2030 году. Команда рэпера, похоже, добавила метки TRUMP и iPlane 1 для версии, показанной на телефоне Канье.

Также отмечается, что, несмотря на использование iPhone X, который поддерживает Face ID и поэтому не нуждается во вводе пароля, Уэст использовал именно пароль. Apple не рекомендует пользователям устанавливать такой простой пароль на своих устройствах iOS. Если вы попытаетесь сменить свой пароль на что-то вроде 000000 или 123456, появится всплывающее уведомление, которое предложит выбрать другую комбинацию.