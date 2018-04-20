Большой Брат на самом деле. Как Китай превращается в страну тотальной слежки

Большинство цивилизованных стран хотя бы претендуют на защиту персональных данных пользователей и предотвращение утечек информации. Но самая населённая мировая держава взяла противоположный курс: в Китае полным ходом идёт строительство полицейского государства, в котором спрятаться от всемогущей руки власти будет практически невозможно.

НВ разбиралось, как далеко зашел государственный контроль Китая и к чему это может привести.

Метафоричные сравнения с Хаксли, Оруэллом и «Чёрным зеркалом» уже изрядно поднадоели. Пока журналисты пугают всех романтическими заявлениями, цитируя авторов известных антиутопий, – могущественный караван китайской власти планомерно приближается к своей цели. Цели, которая, мягко говоря, не совсем отвечает на запросы современного мира. Хотя, о каком мире можно говорить, если половина населения планеты расположена именно на азиатском континенте.

Ранее, НВ уже писало об архитоталитарных задумах Народной Републики. «Рейтинг общественной надежности» и оценка действий каждого гражданина и вправду более похожи на сюжеты фантастических фильмов, но, к сожалению или к счастью, часть этой системы уже в действии и со временем идея массового контроля только набирает обороты.

Всевидящее око

Три года назад Министерство общественной защиты Китая объявило о начале работы системы распознавания лиц. Разумные веб-камеры CCTV начали устанавливать по всей территории Китая для противодействия и предупреждения преступной деятельности. Сегодня в Китае уже установили около 176 млн камер, а к 2020 году количество цифровых надзирателей превысит цифру в 600 млн.

Предполагается, что система будет иметь архив с фотографиями каждого гражданина. Учитывая почти полторамиллиардное население Китая, это должна быть самая большая и высокотехнологичная база данных в мире. Сегодня, база фотографий Китая имеет в своем распоряжении до 13 терабайт, в то время как полный архив с детальной личной информацией не превышает 90 терабайт.

Система под названием «Орлиный глаз» уже успешно используется для задержания преступников, отслеживания нарушений правил дорожного движения и других противозаконных действий. Камеры с искусственным интеллектом могут распознавать лица, некоторые знают даже возраст, расу и пол человека. Каждую личность будут идентифицировать с её автомобилем, родственниками, друзьями и даже с людьми, которых вы часто встречаете.

Система идентификации личности, фото: Washington Post

Планируется, что через пару лет вся система наблюдения будет объединена не только с правоохранительными органами, но и с другими общественными институтами, включая банки, больницы, суды и т.д.

Согласно будущему социальному рейтингу, люди, которые чаще всего будут нарушать закон – ходить в туалет в неположенных местах или даже редко навещать своих родителей, – получат низкие баллы, что может запретить им брать кредиты, занимать высокие должности на работе, покидать пределы страны и даже иметь ограниченное количество детей.

Журналисты BBC привезли сюжет из Китая, в котором они уверяют: когда система распознает лицо подозреваемого – полиция может найти и задержать его в течении всего 10 минут.

Как говорит Зу Ян – полицейская из уезда Гуян – эта система использует личную информацию людей, только когда они нуждаются в помощи. Если же в этом нет необходимости – данные будут просто хранится в базе, ожидая экстренного случая, то бишь обычным гражданам не о чём волноваться.

Но не всё так однозначно: не смотря на заявления власти о том, что система контроля в надежных кругах, диссиденты и политические критики побаиваются, что однопартийное руководство может использовать технологию против них, вопреки всем правозащитным нормам.

Миллиарды людей – миллиарды долларов

Еще одна подноготная новой китайской системы слежки за гражданами – это компании, с которыми государство заключит сделку на разработку и установку сверхточных камер. Ранее, власти Китая уже заявляли о своих намерениях стать лидерами в развитии искусственного интеллекта к 2030 году. Партия ожидает, что к этому времени их компьютерная индустрия будет стоить $150 млрд долларов.

А на прошлой неделе, мировой интернет гигант Alibaba проинвестировал $600 млн в свою дочернюю компанию SenseTime, которая также поддерживается государством и помогает власти реализовать проект покрытия страны веб-камерами.

SenseTime оперирует защитные системы и сотрудничает с полицией в регионах Гуанчжоу, Юньнань и Шэньчжэнь. Из-за такого спроса на их услуги, капитализация компании недавно превысила отметку в два миллиарда долларов. Похоже, что благодаря доступу к государственным базам данных, гонконгская компания SenseTime владеет архивом с более чем двумя миллиардами фотографий.

Напоследок, стоит учесть факт, что в конце прошлого года организация Защиты прав человека сообщила, что в регионе Синьцзян кроме фотографических данных, власти установили систему интернет-мониторинга и собрали биоматериалы местных жителей (образцы ДНК, крови и отпечатки пальцев). Примечательно, что именно в этом регионе живут Уйгуры – автономное общество мусульманов-суннитов внутри КНР.

Это ли одна из первых попыток ограничить права и свободы исламского меньшинства в стране? Возможно. Но точно пока одно: наивысшая судовая инстанция Китая – Верховный народный суд КНР – не является независимым учреждением и подчиняется главному органу государственной власти – Всекитайскому собранию народных представителей.