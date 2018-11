Xiaomi в космосе. Как Китай планирует отодвинуть Илона Маска и NASA

Китай планирует высадиться на Луну в 2019-м, а на Марс - в 2020-м. В сооружении ракет и космического оборудования, государственным инженерам помогают около 80 частных стартапов, которые в прошлом году заработали почти $350 млрд.

Частные инициативы в конструировании ракет-носителей доказали, что даже в такой сложной и высокотехнологичной сфере можно создавать условия рыночной конкуренции, бороться за контракты с государством и постоянно снижать стоимость запуска кораблей и вывода груза в космос.

Естественно, самым очевидным и ярким примером является компания Илона Маска SpaceX. Помимо многочисленных запусков Falcon 9, Falcon Heavy и фантастических планов Маска по колонизации Марса, стоит напомнить, что SpaceX уже тестирует собственный корабль Crew Dragon, который вскоре должен сделать NASA независимым от российских Союзов.

Благодаря этому коммерческому аппарату, уже в следующем году NASA сможет самостоятельно выводить до 7 людей на Международною космическую станцию и экономить на каждом астронавте на борту корабля более $20 млн.

Теперь, учитывая успех китайских смартфонов, которые потихоньку вытесняют Apple с мирового рынка, руководители коммунистической партии решили навязать конкуренцию частным американским ракетостроителям.

Пока нет. Но в стране также решили вовлечь частных предпринимателей в развитие космических технологий. Правда, если в США это сделали еще в конце прошлого столетия, то КНР разрешила предпринимателям разрабатывать и тестировать ракеты только в 2014-м.

Правда, учитывая темпы роста китайской экономики, можно предположить, что азиатская версия SpaceX появится гораздо быстрее, чем Илон Маск перестанет троллить в Twitter.

Как пишет The Wall Street Journal, сейчас в Китае существует около 80 стартапов, которые уже разогревают конкуренцию между собой и вскоре представят настоящие открытия.

По данным американской Ассоциации спутниковой индустрии, только в прошлом году частный ракетостроительный сектор Китая получил около $348 млрд прибыли, преимущественно за счет построения, запуска и оперирования спутников.

Конечно, большинство небольших предприятий лишь разрабатывают спутники и программное обеспечение для них, но 10 компаний работают также и над пусковыми системами.

Согласно WSJ, основанная в 2015-м компания Landspace уже собрала $72 млн от частных инвесторов и надеется еще на $115 млн инвестирования для своей флагманской ракеты.

Пока, носитель Landspace может перевозить только 300 кг полезного груза, да и то в тестовом режиме. Но инженеры надеются создать ракету, которая будет поднимать около 4 тонн на орбиту (к сравнению, популярная Falcon 9 выводит до 5 тонн). Главным преимуществом китайского стартапа называют то, что они должны сделать стоимость запуска ракет на низкую орбиту почти на $50 млн дешевле, чем у SpaceX.

Хотя, несколько дней назад, первый запуск коммерческой ракеты-носителя Landspace ZQ-1 прошел неудачно. После взлета полет ZQ-1 был нормальным, на первой и второй ступени все шло в штатном режиме, однако на третьей ступени ракета вышла из строя.

Ранее НВ писало, что государственные космические компании не собираются надеяться только на коммерческие предприятия и имеют еще более грандиозные планы.

В частности, власти Китая заявляли об исследовании темной стороны Луны в 2018-и и высадке человека на поверхность Луны в 2036-м. Для этого они собирались использовать свою тяжелую ракету Long March 9, способную вывести 130 тонн груза на низкую орбиту Земли, или 50 тонн на орбиту Луны.

Также, планируется создание роботизированной миссии на Луне, которая будет исследовать почву, проводить наблюдения и отправлять примеры лунных камней на Землю. В национальной космической программе указано, что лунный модуля без людей должен стартовать в декабре 2018-го, а марсианский модуль - в 2020-м.

И это не говоря о запуске собственной навигационной системы BDS (BeiDou Navigation Satellite System). Cистема будет важной не только для армии Китая, но и для предоставления сервисов коммуникации, картографии, мониторинга погоды, поисковых и спасательных операций и т.д. BDS даже формирует основу для китайской индустрии беспилотных автомобилей и, поэтому, должна стать настоящей альтернативой американскому GPS.

Несколько подобных спутников стартовали около около месяца назад с космодрома Сичан на ракете-носителе Long March 3B. Запуски проходят в рамках так называемого Космического Шелкового пути - проекта КНР по увеличению прибыли от спутниковой навигации.

К 2020-му Китай планирует установить 35 среднеорбитальных спутников на высоте около 22 тыс. км и дополнительные 8 спутников на геостационарной и геосинхронной орбитах (более 35 тыс. км).

