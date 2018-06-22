Пластмассовый мир победил. Как Китай одним решением подверг планету мусорному апокалипсису

Китай остановил прием пластмассовых отходов со всего мира. Ученые посчитали к чему это может привести в ближайшей декаде.

Представители университета Джорджии опубликовали исследование, согласно которому в течение следующих 10 лет в мире появятся дополнительные 111 млн тон пластиковых отходов, и пока никто не знает как с ними справится.

Поводом для исследования стало решение Китая прекратить прием пластмасс, которые ввозились с 43 стран.

С 1992 года Китай являлся одним из крупнейших переработчиков неорганических отходов в мире. 26 лет это была чрезвычайно выгодная сделка, поскольку многим странам было дешевле вывозить отходы, чем перерабатывать их. Предприимчивые же китайцы получали дешевый пластик, перерабатывали его в новые продукты и заново продавали всему миру.

За это время Китай принял более 100 млн тонн отходов. Но, с начала 2018-го власти КНР прекратили прием мусора из-за рубежа.

Согласно исследованию, больше всего пластика в Китай отправлял Евросоюз и отдельные государства с продвинутыми экономиками – США (более 25 млн тонн), Япония (более 20 млн тонн), Германия (более 15 млн тонн). Теперь же этим и другим странам нужно найти новое применение своим отходам.

Выходом могут быть перерабатывающие рынки других азиатских государств – Вьетнама, Южной Кореи и Таиланда. Но их инфраструктура явно не сравнится с китайской, и даже объединенных мощностей этих стран вряд ли хватит для того, чтобы справиться с такими объемами пластмасс.

Авторы исследования говорят, что это событие должно стать толчком для изменения политики переработки пластиковых отходов по всему миру:

Этими отходами нужно управлять, и мы должны управлять ними должным образом

«Это призыв к пробуждению. Исторически сложилось так, что мы зависели от Китая, который раньше принимал весь мусор, а теперь отказался. Этими отходами нужно управлять, и мы должны управлять ними должным образом» – объясняет автор исследования Эми Брукс.

Роковое решение властей Народной Республики действительно повлияет только на страны, которые не имеют инфраструктуры переработки пластиковых продуктов. По сути, Китай просто ввел очень жесткие правила ввоза таких отходов.

Если ранее принимался абсолютно любой пластик, то с 2013 года Китай решил проверять чистоту принимаемых пластмасс. Органические и другие остатки на пластиковых изделиях могли загрязнить перерабатывающую машину и испортить конечный продукт. Кроме этого, большинство заводов по переработке используют ручную сортировку, так что загрязненный пластик вредил здоровью работников.

В конце 2017-го такое ограничение было расширено и на бытовые отходы – бутылки, пакеты, стаканчики и т.д. Теперь отправляемые в Китай пластик не должен быть загрязненными более чем на 0,5%. Это и стало главной проблемой для многих стран, которые не используют даже первичной переработки отходов.

Согласно USA Today, каждый день CША отправляли в Китай 4000 контейнеров с пластиковыми отходами для дальнейшей переработки. И с этого момента как Америке, так и другим странам нужно так или иначе расширять свою инфраструктуру переработки для ожидаемых 111 млн тонн отходов к 2030-му.

Евросоюз отреагировал на решение Китая еще вначале 2018-го. Еврокомиссия ввела дополнительные налоги на выброс пластмасс и объявила курс на очищение и переработку отходов.

В исследовании также указано, что Китай перерабатывал половину пластмасс со всего мира, а с 1950-го человечество создало почти девять миллиардов тонн отходов, два из которых до сих пор находятся на поверхности Земли в виде свалок и пластиковых островов в мировом океане.