IT-коммунисты. Как Китай контролирует неблагоприятных граждан?

Рейтинговая система Китая еще не запущена, но граждане страны уже испытывают ограничения. НВ разбиралось, что грозит жителям Китая за неподобающее поведение.

Пока по всему миру примером античеловеческой политики и супостатом демократии считают государство Ким Чен Ына, власти Китайской Народной Республики разворачивают настоящую авторитарную эпопею.

До введения цифровой рейтинговой системы граждан, о которой НВ уже писало ранее, осталось меньше двух лет, но, похоже, что санкции для ее аутсайдеров действуют уже сейчас.

При содействии крупнейших интернет и IT-компаний страны, еще в 2014-м компартия Китая объявила о создании рейтинга неблагоприятных граждан. По всей стране начали массово устанавливать интеллектуальные камеры, которые не только отслеживали поведение прохожих, но и идентифицировали их личность, создавая огромную базу данных при помощи одной их самых популярных китайских соцсетей We Chat.

Камеры на фоне Мао Цзэдуна в Китае, фото: EPA

Понятно, что за грубые правонарушения и криминальные действия попавшихся на камеру китайцев ждали самые жестокие меры пресечения, но теперь серьезным санкциям подвергают даже тех, кто курит в общественных местах, не собирает мусор на добровольных началах, покупает слишком много видеоигр или не навещает своих родителей достаточно часто.

Отслеживая и выставляя баллы каждому из граждан, власти КНР решили повышать моральную составляющую в стране и поделить государство на тех, кто все делает правильно, и тех, на кого равняться не стоит.

Если вы втайне проехали без билета или перешли дорогу в неположенном месте – все равно велик шанс, что одна из сотен тысяч камер по всей стране это заметит и снизит ваш рейтинг. Но, самое главное, что это не пустые цифры для отчета властям, а реальные оценки, за которые могут ограничить в правах.

Попавшимся на численных мелких правонарушениях будут запрещать выезжать за границу, получать повышение на работе или даже устраивать детей в элитную школу.

Подобно школьному журналу успешности и семестровым оценкам, – поехать с классом на экскурсию смогут только отличники, а двоечники, наоборот, теряют все шансы даже на поступление в университет.

Примечательно, что Китай уже наказывает людей за плохие рейтинги, которые официально обещали ввести только после 2020-го. Ниже представлены самые абсурдные наказания для граждан, которые выпадают из системы.

Запрет на передвижение

Фото: xinhuanet.com

Как сообщает Channel News Asia, в марте 2018-го девяти миллионам граждан, которые имели низкие баллы в системе, запретили авиаперелеты внутри страны.

Конечно, по китайским меркам это, наверное, не очень внушительная цифра, но, в эквиваленте, это то же самое, что запретить летать всем жителям Швеции.

Кроме прямых запретов, власти еще и ограничили три миллиона граждан в покупке железнодорожных билетов бизнес-класса.

Государственный рейтинг пока только в тестовом режиме, но наказания, почему-то, уже реальные.

Ограничение доступа к интернету

Не останутся без внимания и домоседы, предпочитающие проводить свой досуг в интернете.

Согласно Foreign Policy, cнижать скорость и доступ к интернету будут тем, кто невовремя оплачивает счета, слишком часто играет в компьютерные игры, тратит деньги на ненужные покупки, делает слишком много постов в социальных сетях и распространяет фейковую информацию.

Ограничения студентов и детей в учебе

Фото: CHANDAN KHANNA/AFP/Getty Images

Beijing News ранее передавало, что несколько десятков человек, которые отказались служить в армии, были ограничены в праве поступить в вуз или даже продолжить свою учебу.

Рэйчел Ботсман также писал, что гражданам с низкими рейтингами запретят устраивать детей в лучшие школы.

Получается, рейтинговая система подразумевает ответственность невиновных детей за проступки своих родителей.

Ограничения в аренде отелей

В интервью BBC гражданка Китая рассказала, что смогла забронировать номер в гостиннице только потому, что имела хороший социальный рейтинг.

Тем же, кто не понравится государственной системе, будет сложно не только покинуть пределы страны, но и даже снять жилье на выходные.

Оказывается, такой отдых еще нужно заработать.

Шейминг и дискриминация правонарушителей

фото: Washington Post

Естественно, что подобные запреты не могут проходить анонимно, и власти Китая попросили работодателей советоваться и сверяться со списком неблагоприятных граждан перед тем, как брать их на работу.

Кроме этого, Business Insider сообщает, что отличники нового китайского рейтинга, в свою очередь, получат преимущества от властей.

Среди прочего, указано, что наибольший китайский сайт знакомств Baihe будет продвигать личные страницы пользователей, с позитивным социальным рейтингом.

Также, кроме отсутствий ограничений на свои базовые права, благополучные китайцы получат скидки на электроэнергию, смогут брать вещи в аренду без залога и получать кредиты в банке с пониженными процентами.

Несмотря на абсурдность ситуации, некоторые китайские политики считают, что государственная рейтинговая система работает недостаточно хорошо.

Бывший член государственного совета КНР Хоу Юнчун заявил, что если власти не ужесточат наказания за низкие рейтинги – они, таким образом, поощряют людей не повышать свои баллы. По словам политика, без решительных действий разрушается смысл всей системы.

Насколько правильным является такое приучение общественности к порядку и высокой морали – пускай каждый решит сам для себя.

Но, как показывает история, политические системы, тем более опирающиеся на технические системы контроля, иногда дают сбой. И хуже всего будет, если наказание получат совершенно не те, кто его действительно заслуживает.