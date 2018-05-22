Звездные войны отдыхают. Как изменилось вооружение благодаря технологиям?

Пока мы восхищаемся новыми функциями современных смартфонов, власти по всему миру вкладывают миллиарды долларов в разработку нового оружия. Какова конечная цель таких трат – пока неизвестно, но некоторые проекты действительно впечатляют. НВ представляет пять самых интересных технологий вооружения будущего.

Технологии меняют все, и оружие не исключение. После первого применения компьютерных систем во время вооруженных конфликтов, стало понятно, что цифра навсегда изменит многовековую историю военной науки.

Зачем готовить запутанные ландшафтные стратегии, посылать шпионов за разведданными, рисковать тысячами солдат и учить новобранцев отдавать жизнь во имя своей страны, если уже сейчас новейших дрон, без единой человеческой потери, может уничтожать целые военные базы противников.

Передовые страны понимают, что вклад в киберсферу и развитие систем вооружения с искусственным интеллектом (ИИ) являются намного продуктивнее, чем классическое производство сотен тысяч тонн брони, которая, не факт что защитит солдата.

Одной из таких стран оказалась Индия, в которой недавно объявили о, чуть ли не самом амбициозном, проекте государственного оборонительного вооружения.

Индийские власти планируют применить технологии ИИ во всех трех военный сферах – в наземной армии, морфлоте и воздушных войсках. Похоже, что такие действия – это ответ на массовые инвестиции Китая в военную IT-сферу и заявления властей Народной Республики о том, что они хотят сделать Китай центром технологий ИИ уже к 2030 году.

Представитель оборонной промышленности Индии Aджай Кумар говорит: «Это подготовка Индии к вооруженным конфликтам следующего поколения. ИИ – это будущее. Нам нужно быть готовыми к оружию будущего, которое все больше и больше будет управляться технологиями, будет все более автоматизированным и роботизированным».

По словам Аджайя, вооруженные силы Индии планируют использовать частный сектор промышленности страны и свою продвинутую IT-индустрию для создания беспилотных летательных аппаратов, беспилотных военно-морских суден, беспилотных танков и систем автоматического роботизированного оружия.

Таким образом, Индия присоединяется к пулу развитых европейских стран, США и Китая, которые уже используют возможности ИИ в военно-промышленном комплексе не только для разведки, но и для активных боевых действий.

В связи с этим, НВ представляет пять самых интересных технологий вооружения будущего.

Умные пули

Стрельба на дальнем расстоянии, даже из самого мощного оружия, часто может быть неэффективной из множества факторов, включая погрешности ветра, кривую полета и аэродинамику пули.

Но в Управлении новых технологий Министерства обороны США DARPA придумали как решить эту проблему.

Проект EXTO (экстремальная точность стрельбы) помогает даже непрофессиональному снайперу вести точную стрельбу в самых сложных условиях.

Система использует специальную оптику, которая фокусируется на объекте в режиме реального времени.

С помощью такой технологии, можно вести стрельбу даже по движущимся целям при любой погоде, ведь пуля сама скорректирует свою траекторию.

Морской охотник

Фото: nationalinterest.org

Одна из новейших беспилотных технологий армии США, которая была представлена всего два года назад.

Весом более 100 тонн этот 40-метровый тримаран может разгоняться до 50 км/час и на одной заправке проводить 70 дней в поисках вражеских подводных лодок.

Несмотря на новейшие радарные технологии, которые позволят охотнику автономно проходить через узкие каналы и не сталкиваться с другими кораблями, в качестве движущей силы судно использует два классических дизельных двигателя.

Цена такого корабля составила, ни много ни мало, $20 млн. Но, в перспективе, если все тестовые запуски будут успешными, новая технология может снизить стоимость оборонительной разведки против подводных лодок и мин с $700 000 до $20 000 в день.

Лазерные пушки

Орудие из фантастических фильмов уже используется военно-морскими силами США.

Согласно Женевской конвенции, оружие направленной энергии (лазер) запрещено использовать против людей, поэтому лазерной пушкой планируют атаковать беспилотники.

Сверхточное оружие мощностью до 30 кВт могут использовать как для вывода из строя систем управления вражеских машин, так и для нанесения физических повреждений.

В перспективе, такая система может быть очень популярной для уничтожения беспилотных целей, ведь стоимость одного светового удара составляет всего один доллар.

Ранее CNN сообщало, что лазерную пушку, которая производит бесшумный невидимый выстрел со скоростью света, успешно использовали в Персидском заливе.

Плазменное силовое поле

Американский авиапроизводитель Boeing три года назад запатентировал технологию из Звездных Войн.

Предложенное ними силовое поле должно защищать военные машины от взрывной волны.

Компания даже представила проект, в котором объяснялось, что с помощью комбинации лазеров, электричества и микроволн, защитная система будет быстро нагревать воздух и создавать тепловой щит между машиной и взрывным устройством.

В отличии от научной-фантастики, такая система не может защитить объект от прямого попадания осколков, а только снижает уровень взрывной волны, чтобы предотвратить опрокидывание и потерю управления транспортным средством во время взрыва.

К сожалению, пока неизвестно на каком этапе находится эта разработка.

Адаптивный камуфляж-невидимка

Фото: BAE Systems

Еще одна защитная технология, разработанная, на сей раз, шведской армией.

Для того, чтобы скрыть танк или любую другую военную технику от аппаратов ночного виденья и тепловизоров, его покрыли шестиугольными пластинами Пельтье.

Этот материал может моментально изменять температуру и вводить в заблуждение противников.

По сути, это большой экран, который в случае чего может выдавать себя как за гражданский автомобиль, так и за любую другую движимую и недвижимую технику или просто изобразить естественный фон.

Вопреки революционности и продуктивности описанных технологий, не стоит забывать, что любое оружие является античеловечным, и, как писал Альберт Эйнштейн 33-му президенту США Гарри Трумену в 1945-м: «Я не знаю какое оружие будет в третьей мировой войне, но в четвертой мы будем воевать камнями».