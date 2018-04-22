Made in China. Как и когда Китай обгонит США в космической гонке

Сегодня, исследования космоса у большинства ассоциируются с американским NASA и Space X Илона Маска. Действительно, все передовые идеи в сфере аэронавтики объединяются именно вокруг этих компаний. Но амбициозные планы ученых из Китайской Народной Республики могут перевернуть игру уже в относительно близком будущем.

НВ узнавало, что может переместить Китай в авангард космического развития.

Запустив в начале 2018 года ракету Falcon Heavy, Илон Маск и Space X поразили мировое сообщество революционными космическими технологиями. Одна из крупнейших ракет-носителей открыла новые горизонты в исследовании космоса: рекордная грузоподъемность, возвращаемые на Землю боковые ускорители и ступени, существенное сокращение цены запуска ракеты – все это делает «тяжелого сокола» венцом человечества на данном этапе нашего постижения вселенной.

Но, мало кто знает, что китайские учёные-аэронавты уже разрабатывают подобные технологии и даже планируют превзойти Илона Маска.

В конце пришлого года издание Popular Science опубликовало статью, в которой были проанализированы основные достижения и планы на развитие китайской космонавтики.

НВ представляет три главных технологи, при воплощении которых Китай действительно может переписать историю развития космических летательных аппаратов.

Многоразовые космические корабли

Возвращение на Землю и повторное использование техники становится ключевым фактором в экономии и эффективной эксплуатации космических аппаратов. Реализовав такую технологию в Space X, Илон Маск ранее уже говорил, что оставляя ступени в космосе, разработчики теряют очень много денег и времени на повторное их создание. По его словам, это то же самое, что после каждого полета выбрасывать новый самолет.

Вот и в китайской Организации аэрокосмоса и технологий решили не пасти задних. Как сообщает China Daily, их многоразовый шаттл-космический корабль будет выводить космонавтов и груз на высоту 300-500 км. Планируется, что новые возвращающиеся ступени приземлятся обратно уже через 20 минут после запуска и более чем в пять раз сократят цену производства и запуска нынешних ступеней.

Кроме того, китайские ученые заявляют, что их космический корабль сможет возвращать на Землю сразу две ступени, чем не может похвастаться Space X. В Китае обещают запустить новую ракету уже к 2020 году и планируют использовать ее для вывода астронавтов на космические станции, а также военных и гражданских целей, включая космический туризм.

Ядерная энергия для двигателей

Исследование далекого космоса становится невозможным из-за исчерпаемости и низкой энергоэффективности классических видов топлива. В конце 80-х коста-риканский учёный астронавт предложил проект электромагнитного плазменного двигателя VASMIR, который использует ядерные энергоблоки. Технология оказалась перспективной и разрабатывается по сегодняшний день.

Проект космического корабля c двигателем VASMIR, фото: popsci.com

В свою очередь, китайские ученые планируют создан межпланетарный космический корабль с похожей технологией. Как сообщает GB Times, запуск нового поколения ракет, использующих ядерные технологии планируется уже к 2040 году. В случае успеха этого проекта, Китай станет одной из передовых стран в мире, которая сможет проводить исследования в глубоком космосе, строить орбитальные солнечные фермы и добывать полезные ископаемые с астероидов, о чем НВ писало ранее.

Миссия на Луне

Ранее, представители власти Китая заявляли об ислледовании тёмной стороны Луны в 2018-и и высадке человека на поверхность Луны в 2036-м.Для этого они планируют использовать свою тяжелую ракету Long March 9, способную вывести 130 тонн груза на низку орбиту Земли, или 50 тонн на орбиту Луны.

Корабль Long March 9, на котором планируют реализовать миссию на Луне, фото: CNSA

Также, планируется создание роботизированной миссии на Луне, которая будет исследовать почву, проводить наблюдения и отправлять примеры лунных камней на Землю.

Стремительный скачек в росте китайской экономики и массовые вливания средств в развитие технологий искусственного интеллекта действительно создают почву для выводов, что все эти заявления небезосновательны. Да и, в отличие от своих коммунистических собратьев с Северной Кореи, голословными китайские политики бывают редко, ведь там за невыполнение обещаний существуют самые жестокие меры пресечения.