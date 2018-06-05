Брюс Уиллис отдыхает. Как NASA спасает нас от астероидов

Пару дней назад на Африку упал астероид. NASA знали о приближении камня к Земле, но опасности в нем не увидели. НВ разбиралось, кто и как охраняет космическое пространство вокруг нашей планеты.

Начало лета 2018-го ознаменовалось довольно редким событием – на территории Ботсваны (что на юге Африки) упал небольшой астероид, размером, предположительно, с горный валун.

К счастью, космический объект так и не коснулся поверхности Земли, а просто сгорел в атмосфере, не причинив никакого ущерба.

За пару часов до падения, NASA обнаружили, что траектория астероида 2018 LA предполагает столкновение с Землей. Но поскольку диаметр камня оценили приблизительно в два метра, ученые заранее сообщили, что летящий на Землю астероид не несет никакой угрозы.

Космический объект заметили ученые из наблюдательного центра в Каталине (Аризона), когда он еще находился на орбите Луны. Уже вблизи Земли исследователи рассчитали его скорость – 17 км/с, и не могли определить точно лишь место падения – ориентировочно астероид должен был приземлиться в промежутке где-то между Южной Африкой, Индийским океаном и Новой Гвинеей.

Но, уже через несколько часов, видеозаписи и отчеты о ярком огненном шаре в небе над Ботсваной подтвердили все предсказания NASA. Астероид разрушился из-за высоких температур при торможении в плотных слоях атмосферы в 18:44 по местному времени.

Сотрудник Офиса планетарной обороны NASA Линдли Джонсон сообщил, что это был гораздо меньший космический объект, который они должны обнаруживать и предупреждать.

Также, ученый говорит, что такие примеры являются показательными для работы NASA: «Это реальное событие позволяет протестировать наши возможности и дает определенную уверенность в том, что наши модели прогнозирования столкновений подходят для того, чтобы реагировать на потенциальное воздействие более крупных объектов».

Кроме этого, менеджер Центра исследований объектов Земли Пол Ходас объяснил, что это был всего третий случай в истории, когда удалось отследить траекторию и высокую вероятность столкновения астероида задолго до самого события.

Впервые, за 19 часов до приближения к Земле, ученые обнаружили астероид 2008 TC3, который также сгорел над Суданом в октябре 2008-го. Еще один астероид – 2014 AA – был обнаружен в 2014-м за несколько часов до падения над Атлантическим океаном.

Интересно, что гораздо больший космический объект – метеорит Челябинск – настиг Землю неожиданно, и никто не смог предсказать и предостеречь людей от опасности. Тогда, зимой 2013-го, 17-метровый камень весом около 10 тыс. тонн, сгорел в атмосфере над Россией и Казахстаном.

Разрушение метеорита Челябинск вызвало серию взрывных волн в атмосфере, мощность которых, по разным подсчетам, в разы превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

По достижении Земли, ударные волны от метеорита нанесли значительный урон, из-за которого пострадали более 1500 человек.

В связи с этим, НВ разбиралось, кто отслеживает пространство вокруг Земли и как нас защищают воздействий космической силы.

Кто отвечает?

Несмотря на то, что пока удалось точно отследить и предсказать лишь три критических приближения астероидов к Земле, процесс обработки такой информации и принятия решений довольно сложный, ведь нескольким исследовательским и государственным инстанциям нужно наладить очень быструю и продуктивную коммуникацию.

Даже в последнем случае с астероидом над Ботсваной, данные сперва были отправлены в исследовательский центр в Кембридже (Массачусетс). После этого, предварительную информацию по траектории полета ученые с Кембриджа отправили в Лабораторию реактивного движения NASA в Пасадене (Калифорния), где все известные цифры и расчеты перепроверяли. Последней инстанцией, которая принимает решение в соответствии с полученными данными, является штаб-квартира NASA в Вашингтоне.

И, поскольку, в будущем человечеству не уберечься от подобных событий, усовершенствование работы Офиса планетарной обороны NASA является необходимым. Именно эта организация отвечает за обнаружение, отслеживание и анализ потенциально опасных астероидов и комет, приближающихся к Земле.

Как находят опасные астероиды?

Конгресс США выделил NASA деньги для запуска программы отслеживания околоземных объектов еще в 1998-м. Главная цель программы – найти и предупредить приближение к Земле космических объектов размером более одного километра.

Восстановление 180-километрового кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан, фото: flashnews.bg

Космические камни таких размеров могут привести к значительным разрушениям на Земле, и, даже, уничтожить все живое. Поэтому, со временем, ученые решили отслеживать все опасные объекты около Земли, ведь даже 300 или 500-метровая глыба может нанести значительный ущерб.

Для отслеживания околоземных объектов по всему миру люди стали использовать как большие стационарные обсерватории, так и аматорские телескопы. Исследователи могут передать данные о своих наблюдениях в научный центр Кембриджа, где ученые рассчитают траекторию полета объекта, и, в случае чего, отправят информацию в NASA.

Кроме наблюдения на Земле, NASA также отслеживает астероиды с космоса. Их инфракрасный космический телескоп WISE находится на низкой околоземной орбите и передает информацию о разных космических объектах на Землю.

WISE использует инфракрасное излучение для отправки и отражения сигнала, с помощью которого можно определить тип, размер и скорость объекта.

В NASA говорят, что обозревательные станции, которые финансируются NASA, уже нашли 15 000 околоземных объектов, что составляет более чем 95% из известных людям вообще. Каждый год такие обсерватории находят около 1500 астероидов. Большинство из них сгорают еще в верхних слоях атмосферы, а те, что побольше, – достигают Земли.

Астероиды от одного до 20 метров в диаметре, которые приближались к Земле с 1994-го по 2013-й, фото: NASA