Искусственный интеллект помог найти тысячи новых кратеров на Луне

Канадские исследователи создали новый метод для измерения размера и местоположения ударных кратеров на Луне с помощью нейросети.

Новый метод представляет собой искусственную нейронную сеть, которая пытается имитировать обработку информации человеком, сообщает Phys.org.

"Когда дело доходит до подсчета кратеров на Луне, у нас остается довольно архаичный метод. В принципе нам нужно вручную посмотреть на изображение, найти и подсчитать кратеры, а затем рассчитать, насколько они основаны на размере изображения. Мы разработали технику на основе искусственного интеллекта, которая может автоматизировать весь этот процесс и сэкономить времени и усилий", - говорит Мохамад Али-Диб, почетный сотрудник Центра планетных наук в Торонто (CPS).

Исследователи ранее пытались разработать алгоритмы, которые могли бы идентифицировать лунные кратеры, но когда они использовались на новых, ранее невидимых участках кратеров, они, как правило, плохо работали. Техника, разработанная Али-Дибом и его коллегами, может очень хорошо обобщить невидимые пятна на Луне, а также другие тела с кратерами, такие как Меркурий.

"Впервые у нас есть алгоритм, который может хорошо обнаружить кратеры для не только частей Луны, но также и областей Меркурия", - говорит Али-Диб, который разработал технику вместе с Ари Силбуртом, Ченчонг Чарльз Чжу и группой исследователей CPS и Канадского института теоретической астрофизики (CITA).

Чтобы определить его точность, исследователи сначала обучили нейронную сеть большому набору данных, который охватывал две трети Луны, а затем протестировали свою обученную сеть на оставшейся трети Луны. Он работал так хорошо, что он смог идентифицировать вдвое больше кратеров, чем традиционный ручной подсчет. Фактически, он смог идентифицировать около 6 000 ранее неопознанных кратеров на Луне.

"Десятки тысяч неопознанных небольших кратеров находятся на Луне, и людям нереально надежно охарактеризовать их все на глаз. Существует реальный потенциал для машин, которые помогут идентифицировать эти небольшие кратеры и выявить подсказки об образовании нашей солнечной системы", - отмечают авторы работы.

Также эксперты утверждают, что благодаря искусственному интеллекту на спутнике можно будет определить лучшее место для будущей лунной базы.