Искусственный интеллект написал сказку по мотивам книг братьев Гримм

Посвященный медитации сайт Calm опубликовал "новую" сказку братьев Гримм под названием "Принцесса и Лиса".

По уверениям создателей сайта, это первая сказка, которая написана искусственным интеллектом, сообщает BBC.

Произведение является результатом сотрудничества с Botnik Studios - сообществом писателей, художников и разработчиков. Как отметили в Calm, этот метод можно назвать "литературным клонированием".

Сотрудники Botnik использовали программу искусственного интеллекта для генерации слов и фраз, которые могут быть найдены в оригинальных сказках Гримм. По словам Джейми Бру, исполнительного директора Botnik, писатели-гуманитарии собрали вместе предложения, чтобы сформировать "грубую форму истории".

Полная версия истории доступна для клиентов Calm, но краткий отрывок доступен на сайте. Правда, в нем говорится не о лисе, а о лошади.

"Давным-давно жила-была золотая лошадь с золотым седлом и красивым фиолетовым цветком в волосах. Лошадь принесла цветок в деревню, где принцесса пустилась в пляс от мысли о том, как красиво и хорошо выглядит лошадь. "Она великолепна! — сказала принцесса своему отцу, королю хлеба и сыра. — Ты дашь ей что-нибудь поесть и попить, если я наконец-то выйду замуж за принца?" Понимаете, король давно уговаривал свою дочь выйти замуж за единственного подходящего принца в королевстве. Проблема в том, что она не любила его и продолжала отказывать на его предложения. Обрадовавшись, король сказал: "Пойдем со мной в подвал замка, где у меня есть кусочек пирога и сок для этого странного существа — твоей лошади".

"Принцесса и Лиса" может быть первой сказкой, созданной искусственным интеллектом, но техника, которая ее создала - с использованием компьютеров для создания контента, а затем с использованием людей для редактирования этого контента, довольно распространена.

Художник Марио Клингеманн говорит, что это на самом деле не новинка: "Этот тип творческого метода использовался художниками и авторами еще до появления компьютеров". Он указывает на Уильяма С. Берроуза, который популяризировал то, что называется режущим методом письма в 1950-х и 1960-х годах: взять фрагмент текста, разрезать его на части и перестроить его, чтобы сформировать новую композицию.

Ранее НВ сообщало, что команда разработчиков Botnik Studios выложила в сеть три страницы новой книги о Гарри Поттере, которую пишет нейросеть. Текст, который написала программа, называется "Гарри Поттер и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла".

Алгоритм Predictive Writer, при помощи которого был написан этот текст, тренировали на всех семи книгах о Гарри Поттере. Его работа похожа на алгортимы автозаполнения в мессенджерах и "умных" клавиатурах. Словарь Predictive Writer совпадает со словарем Поттерианы; в него входят имена персонажей, названия вымышленных существ и характерные жаргонизмы. Впрочем, такой словарь иногда создает совершенно неожиданные конструкции. Например, Рон Уизли пытается съесть родителей Гермионы,а Пожиратели Смерти целуют друг друга.