26 октября 2018, пятница

Искусственный интеллект написал картину, которую продали за $432 000

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Так выглядит картина, которую написал искусственный интеллект
Фото: christies.com

Так выглядит картина, которую написал искусственный интеллект

Картина, созданная искусственным интеллектом, была продана за $432 000 долларов на аукционе Christie's Prints and Multiples в Нью-Йорке.

"Портрет Эдмонда Белами" - это первая подобная работа, проданная на крупном аукционе, сообщает Engadget

Размеры картины, выполненной в виде принта на холсте, составляют 70 на 70 сантиметров. Как отмечают представители аукциона Christie's, это первое произведение, сделанное искусственным интеллектом для продажи на крупном аукционе. Ожидалось, что работа принесет от $7 000 до $10 000 долларов США.

Полотно под названием "Портрет Эдмонда Бедами" было создано при помощи алгоритма, известного как Generative Adversarial Networks (GAN), который был разработан парижским коллективом искусств Obvious. Алгоритм ориентировался на портреты, написанные между XIV и XX веками.

После этого нейронная сеть на основе полученной информации практиковалась в имитации особенностей, наблюдаемых в портретах, написанных людьми, при создании своего собственного произведения. Практика продолжалась до тех пор, пока другая нейросеть не смогла найти отличия в написании между созданными человеком картинами и другой нейросетью.

"Портрет Эдмонда Белами" был одним из 11 в серии портретов несуществующих людей, созданных искусственным интеллектом.

Ранее НВ сообщало, что в США инвестировали рекордное количество денег в академический институт по изучению искусственного интеллекта. В новом колледже будут курсы по искусственному интеллекту, машинному обучению, аналитике данных и других дисциплинах.

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