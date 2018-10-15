Искусственный интеллект Google диагностирует рак груди лучше, чем врачи

Алгоритм Google LYNA находит раковые опухоли в 99% случаев. Технология пока определяет болезнь только на поздней стадии.

Google LYMA (Lymph Node Assistant) - так званый "помощник по лимфатическому узлу" - технология с искусственным интеллектом Google, которая диагностирует метастазы в различных условиях.

Согласно Engadget, в последних испытаниях этой системы, она определила рак груди в 99% случаев - это больший показатель, чем у настоящих докторов.

LYMA может находить даже самые маленькие метастазы, которые люди часто не замечают.

Специалисты говорят, что это облегчает работу медиков, поскольку технология не только перепроверяет их, но и сокращает время осмотра в два раза.

Главной проблемой LYMA остается то, что она диагностирует болезнь только на позней стадии, хотя ученые уверены - ее можна адаптировать для поиска других видов опухолей.