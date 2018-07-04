Интернет? Не слышали. Когда украинский транспорт выйдет из каменного века

От того дня, когда украинцы в каждом уголке страны смогут «ждать» автобусы через приложение и не искать мелочь для оплаты проезда, Украину отделяют годы

Почему такие доступные в современном мире вещи, как оплата с помощью банковских карт, отслеживание маршрутов и графика движения общественного транспорта онлайн все еще не доступны для большинства украинских городов.

В течение последних трех лет в Украине произошел большой прогресс в сфере общественного транспорта.

В 2015 году Киев стал пятым городом в мире, где появилась бесконтактная оплата в транспорте при помощи обычной банковской карты. Со временем такая опция появилась в автобусах Мукачево. Украинский стартап EasyWay, который отслеживает движение транспорта и имеет более миллиона аудитории в месяц, стал площадкой, куда жители других стран стремятся добавить данные о своем транспорте.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон об электронном билете, а на осеннем Саммите мэров в Киеве градоначальники проявили интерес к тому, чтобы внедрить возможность безналичной оплаты в разных городах страны. Пару месяцев назад бесконтактная оплата с помощью банковских карт и смартфонов добралась до трамваев Львова.

Но от того дня, когда украинцы в каждом уголке страны смогут «ждать» автобусы через приложение и не искать мелочь для оплаты проезда, Украину отделяют годы, несмотря на интерес со стороны крупных бизнесов, стартапов, обычных украинцев и власти.

НВ выяснило, какие препятствия стоят на пути к комфортному общественному транспорту.

Законодательство

До недавнего времени в сфере законодательства было две ключевые проблемы, мешавшие внедрению электронных билетов.

Первая касалась определения того, что есть билет и каким он должен быть, и печатать его мог один полиграфкомбинат в стране. Проблему устранил закон 4131, согласно которому определять суть фискального чека за проезд смогли местные власти. В этой роли может выступать все, за что проголосуют власти, вплоть до SMS.

Фактически оснащение общественного транспорта терминалами для бесконтактной оплаты с помощью банковской карты началось раньше, так как в законе было исключение – турникетные решения. Таким образом проекты были запущены в киевском метрополитене, фуникулере и некоторых линиях трамвая, а также общественном транспорте Мукачево, который власти специально оснастили турникетными решениями.

Вторая проблема – это фискализация операций. Закон требует, чтобы вместе с терминалом для оплаты в общественном транспорте был еще и фискальный модуль. «Это сложное устройство, которое имеет достаточно непродвинутые протоколы по современным меркам. То есть фактически он удорожает проект в два раза и к тому же сложен в интеграции», – Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине.

Меморандум о внедрении бесконтактной оплаты в общественном транспорте Львова между городской властью, Mastercard и Ощадбанком был подписан в ноябре 2015 года, проект был представлен в мае 2018. По словам Францишко, во Львове процесс занял четыре года, в Виннице он длится еще дольше. Работы над законодательством продолжаются.

Однако на данном этапе все вернулось к схеме, когда транспорту нужен валидатор для печати талончика. С технической точки зрения это усложняет и удорожает процедуру. Механика менее надежна сама по себе. А транспорт – это к тому же перепады температуры, влажность, вибрация и т.д. И это также удорожает внедрение новых способов оплаты.

Технологии

Проект по внедрению электронного билета затрагивает огромное количество стейкхолдеров, так как общественный транспорт, так или иначе, касается всех жителей страны. С одной стороны, это именно то, что может поменять привычки людей и сделать массовыми определенные технологии для оплаты, с другой – это должно быть что-то простое и понятное, что будет массово подхвачено широкой аудиторией.

Так, в киевском метрополитене уже 28 млн поездок были оплачены бесконтактно, в пиковые дни их количество достигает 100 тыс. На бесконтактную оплату приходится 7% проходов в метро.

Киев стал пятым городом в мире, где появилась такая возможность. По словам Сергея Францишко, при разработке техзадания компания ориентировалась на то, что в советские времена было требование – не более 300 миллисекунд на одного человека на турникете. В текущих реалиях даже в любом супермаркете с идеальной инфраструктурой и быстром подключении оплата занимает секунды, то есть в 10-15 раз больше. 500 миллисекунд – это крайний психологический барьер, когда начинает собираться очередь. Поэтому, например, имеет место предавторизация транзакций.

Кроме того, пассажиры киевского метрополитена могут привязывать проездной прямо к банковской карте. Такого нет нигде в мире и в компании не исключают, что украинское решение можно будет применять и в других странах мира, так как разработка альтернатив потребует колоссальных инвестиций, слишком больших для небольших стран.

Инвестиции

Если расходы на пилотные проекты ложатся на тех, кто занимается разработкой проекта, то массовое внедрение в рамках населенного пункта, это уже местный бюджет, который может привлекать инвесторов или открывать кредитные линии. В большом городе тысячи единиц транспорта. И в каждый нужно поставить такую систему. Львов, например, сотрудничает в этом направлении с ЕБРР.

С точки зрения государства отказ от создания закрытых решений для оплаты в транспорте, например, специальных бесконтактных карт, более выгоден, так как их производство с одной стороны стоит денег, и это больше, чем просто жетоны или талончики, с другой – не дает пользователю дополнительной ценности. А значит, переход на новый способ естественным образом будет происходить дольше.

Без отдельных карт у пользователей есть возможность оплачивать теми инструментами, которыми они уже владеют – смартфонами с NFC или бесконтактными картами. Внедрение технологии в свою очередь подстегивает спрос на такие инструменты. На руках у пользователей растет количество бесконтактных карт, магазины продают больше смартфонов с NFC.

Не слишком открытые данные

Помимо несовременных способов оплаты у украинского транспорта есть еще одна проблема, которая отошла в прошлое в развитых странах – это график и маршрут движения.

Во многих европейских и азиатских странах стало нормой то, что пользователь может планировать свой маршрут с точностью до минуты при помощи приложений или веб-сервисов, а также получать оповещения об изменениях маршрута. В Украине такая возможность есть только в крупных городах и то с ограничением. Если муниципальный транспорт еще оснащается GPS-маячками, то частные перевозчики к этому не стремятся.

В 2012 году в Украине появился сервис EasyWay (сейчас Eway), который показывает движение общественного транспорта онлайн и позволяет составлять маршруты.

Ежемесячная аудитория Eway составляет порядка миллиона человек, он работает в 50 украинских городах и в некоторых соседних странах (Казахстане, Болгарии, Сербии, Молдове, Польше и Хорватии).

Как рассказал НВ Ярослав Кость, соучредитель и технический директор компании, зачастую это молодые люди (16-40 лет), которые пользуются смартфоном. Старшее поколение к таким технологиям большого интереса не проявляет. Хорошие позиции в поиске также обеспечивают сервису интерес со стороны туристов.

Eway возник во Львове, и изначально сервис получал информацию о транспорте от горсовета, через официальные запросы. Сейчас Eway получает данные об изменениях в маршрутах в основном из открытых источников, и власти некоторых городов, оснастив общественный транспорт трекерами, в некоторых случаях даже самостоятельно инициируют добавление информации об их городах в карты сервиса. Но в целом инициатива в основном исходит от самого сервиса.

Работу над качеством контента в Eway сейчас называют ключевой, в дальнейшем к ней добавится адаптация к новым реалиям. Электронному билету, например. Так что пока и в этом аспекте мяч находится на поле властей, причем в данном случае - местных.