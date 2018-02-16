Intel установила квантовый компьютер на кремниевый чип

Голландская компания квантовых вычислений QuTech вместе с Intel представили программируемый квантовый компьютер, который работает на кремниевом чипе.

Компьютер имеет всего два квантовых бита или кубита, поэтому он может выполнять только самые простые вычисления, пишет The Next Web.

Идея в новом исследовании заключалась не в создании лучшего и самого мощного компьютера, а такого, который будет работать с существующей инфраструктурой. Такие компании, как Intel, уже умеют работать с кремнием, потому что материал используется в традиционных компьютерных чипах.

Исследователи использовали специальный тип кубита (квантовая версия битов классического компьютера), который называется спин-кубитом для запуска двух разных квантовых алгоритмов на кремниевом чипе. Другие квантовые системы, такие как 49-кубитный компьютер Intel , опираются на сверхпроводящие материалы и близкие к абсолютно нулевым температурам. В данном случае такие условия не нужны.

Квантовые компьютеры работают по совершенно другому принципу, не так, как классические компьютеры, где вся информация закодирована последовательностью битов со значением 1 или 0. Наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере называется кубит, и, в отличие от бита, он может находиться в любом суперпозиционном состоянии. Таким образом, квантовый бит может принимать бесконечно много значений. В теории это должно в разы увеличить скорость вычислений.

Кубиты гораздо более чувствительны к различным помехам при передаче данных, чем транзисторы или ячейки памяти. Их крайне сложно объединять в цепочки и подключать к шинам данных.

Как правило, кремниевые кубиты должны быть рядом друг с другом для взаимодействия. Но, добавив миниатюрный магнит, исследователи заставили кубиты взаимодействовать с частицами света или фотонами. В будущем фотоны могли бы обеспечить связь между кремниевыми кубитами на противоположных концах чипа.

Ранее НВ сообщало, что китайские ученые впервые осуществили безопасную прямую телепортацию квантовой информации на 500 метров по оптоволокну. Кроме того, как показали результаты теоретического анализа, на основе имеющихся экспериментальных условий, этот тип квантовой телепортации вполне может быть осуществим на десятки километров.