Илон Маск строит мини-подлодку, чтобы спасти детей из пещеры в Таиланде

Илон Маск обещал принять участие в спасении детской футбольной команды, которая оказалась в ловушке в затопленных пещерах Таиланда.

И он прилагает усилия, для того чтобы сдержать обещание.

Как сообщает Gizmodo, Маск поставил перед инженерами его компании SpaceX задачу построить подлодку "детского размера", которая могла бы проникнуть в затопленную пещеру и спасти 12 детей и их тренера. Команда из девяти инженеров уже вылетела в Таиланд.

Тем самым Маск предлагает альтернативу официальному плану тайских властей, который предусматривает откачку воды из пещеры и экстренный курс дайвинга для мальчишек. После того, как уровень воды опустится, мальчики в сопровождении профессиональных дайверов будут по одному пытаться выбраться из пещеры.

Эксперты считают этот план рискованным, но единственно возможным.

Однако, изобретение Маска может внести коррективы в этот план.

Маск считает, что используя пустую трубу для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9 в качестве корпуса, можно сделать компактную подлодку, которая сможет пройти через узкие тоннели в пещеру и вывезти оттуда детей. Для управления подлодкой потребуется два профессиональных дайвера, предполагает Маск.

У подлодки будут четыре рычага для управления извне, а также четыре места для крепления кислородных баков.

Тайские власти пока настроены скептично.

Они заявили, что примут всю посильную помощь, но не уверены, что инженеры Маска понимают всю сложность ситуации. Будет ли подлодка Маска в итоге допущена к спасательной операции - пока неизвестно.