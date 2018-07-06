Илон Маск решил помочь спасти детскую футбольную команду в пещерах Таиланда

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил правительству Таиланда помощь в спасении 12 подростков из затопленной пещеры.

По словам Маска, инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд в ближайшее время, сообщает CNET.

"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте", — написал Маск в своем блоге.

Специалисты Маска привезут с собой мощные аккумуляторы Powerwall производства Tesla Motors. Они могут оказаться необходимы для работы насосов, откачивающих воду из пещеры.

"Может, стоит попробовать проложить нейлоновую трубу диаметром в один метр или более узкие трубки сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок", - добавил Илон Маск. Также Маск написал, что у его компании есть "усовершенствованный радиолокатор".

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер.

Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечается, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября. Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.