Илон Маск передал спасателям в Таиланде свою новую мини-субмарину

Основатель кампании SpaceX Илон Маск представил спасателям в Таиланде свою мини-субмарину, которая была разработана для спасения застрявших в пещере Кхао Луанг подростков-футболистов и их тренера.

На своей странице в Twitter Маск сообщил, что прибыл на место проведения спасательных работ.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT