Илон Маск передал спасателям в Таиланде свою новую мини-субмарину

Илон Маск прибыл на место спасательной операции в пещере Кхао Луанг в Таиланде

Основатель кампании SpaceX Илон Маск представил спасателям в Таиланде свою мини-субмарину, которая была разработана для спасения застрявших в пещере Кхао Луанг подростков-футболистов и их тренера.

На своей странице в Twitter Маск сообщил, что прибыл на место проведения спасательных работ.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.

"Мини-субмарина готова - на случай, если она понадобится. Она изготовлена из фрагментов ракеты и названа Дикий вепрь в честь футбольной команды ребят. Оставляю ее здесь - может быть, в дальнейшем она пригодится", - отметил он.

Впрочем, тайские власти отнеслись к проекту скептично. Они заявили, что примут всю посильную помощь, но не уверены, что инженеры Маска понимают всю сложность ситуации

Капсула собрана из трубы для перекачки жидкого кислорода для ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9. По словам Маска, она достаточно легкая, поэтому для транспортировки достаточно двух водолазов. Габариты позволят ей без проблем преодолеть узкие места в пещере.

В корпус мини-субмарины может быть помещен ребенок, после чего ее доставку к выходу должны осуществлять дайверы.

Маск также добавил, что мини-подлодка многофункциональна и может быть использована в качестве спасательной капсулы в космосе.

Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

10 июля спасатели начали завершающий третий этап операции по спасению подростковой футбольной команды из пещеры Кхао Луанг.

Здесь все еще находятся четверо детей и их тренер.

По словам главы спасательной миссии, все они будут выведены из пещеры в одно время.