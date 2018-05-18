Илон Маск анонсировал высокоскоростную подземную магистраль Loop в Лос-Анджелесе

18 мая руководители Boring Company Илон Маск и Стив Дэвис рассказали несколько подробностей о своих планах по созданию Loop - нового вида городского транспорта в Лос-Анджелесе.

Проезд в туннелях Маска будет стоить всего $1, сообщает TechCrunch.

Интересно, что презентация началась с опозднаниям, потому что Маск, по его словам, "застрял в пробке". Основная часть презентации заключалась в том, чтобы убедить общественность, что действия Boring Company не будут разрушительными и помогут существующим системам автомобильных дорог города.

Магистраль получила название Loop. В ней будут ездить электрические капсулы — в каждой смогут поместиться 16 пассажиров. Максимальная скорость капсул составит 241 км/ч. Маск также отметил, что он надеется, что Loop будет дополнять существующие транспортные системы и линии общественного транспорта.

Компания начнет с тестового туннеля длиной 2,7 мили (около 4 км) по территории, которая находится в частной собственности. В перспективе разработка The Boring Company позволит горожанам перемещаться между центром города и аэропортом за восемь минут.

Руководители The Boring Company в ходе выступления уточняли разницу между Loop и Hyperloop, но отметили, что обе системы смогут взаимодействовать.

Ранее НВ сообщало, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал почти готовый подземный туннель под Лос-Анджелесом. На стенках тоннеля можно видеть кабели, а внизу – рельсы, по которым будут перемещаться электробусы с пассажирами или специальные платформы для автомобилей.