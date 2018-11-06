06 ноября 2018, вторник

И в космосе не спрятаться. Россия установит камеры наблюдения внутри МКС

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На МКС установят камеры
Фото: Википедия

На МКС установят камеры

Роскосмос рассматривает возможность установки на российском сегменте Международной космической станции камер для отслеживания передвижений космонавтов.

Вопрос камер стал актуален после того, как на борту одного из модулей обнаружили дыру, сообщили РИА Новости 6 ноября в пресс-службе госкорпорации. 

"Проект с камерами готовится", — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

На российском сегменте МКС сейчас камер нет. Ранее источники сообщали, что Роскосмос запросил у NASA записи с американских камер в рамках расследования причин появления отверстия в корабле Союз МС-09 Официального подтверждения, что NASA согласились ее предоставить, не было.

Тридцатого августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля Союз МС-09, который пристыковался к станции 8 июня. Вечером того же дня по совету центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. Изначально планировалось, что она завершит свою работу в середине ноября, после выхода российских космонавтов в открытый космос для осмотра "дыры".

Однако во время запуска очередного экипажа к МКС, 11 октября, произошла авария ракеты Союз-ФГ. Экипаж корабля Союз МС-10 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг — благополучно вернулись на Землю, но выход пришлось перенести. Теперь ожидается, что он состоится 10-11 декабря.

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