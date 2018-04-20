Греческие ученые доказали эффективность искусственной поджелудочной железы

Новое исследование с участием более тысячи добровольцев доказало эффективность так называемой искусственной поджелудочной железы.

Устройство предназначено для людей с диабетом, которые постоянно нуждаются в мониторинге уровня глюкозы в крови, пишет Science Alert.

Технология "искусственной поджелудочной железы" ​​направлена ​​на то, чтобы взять на себя бремя принятия решений, определив алгоритмы, сколько инсулина или другого балансирующего гормона, называемого глюкагоном, вводить в организм больного диабетом человека в ответ на измерения глюкозы в крови.

Это не совсем то же самое, что функциональная поджелудочная железа, но это устройство может уменьшить стресс, одновременно обеспечивая спокойствие в ночное время, поскольку страшным следствием диабета, особенно среди молодежи, является риск смерти во время сна, возможно, из-за отсутствия жизненно важных признаков критически низкого уровня сахара в крови.

"В идеальном мире люди с диабетом I типа должны контролировать уровень сахара в крови 6 или 7 раз в день", - говорит Ом Ганда, старший врач Центра диабета Джослина в Бостоне.

Группа ученых из Университета Аристотеля в Салониках, проанализировала 41 работу по безопасности и эффективности двух типов "искусственной поджелудочной железы". Эксперты привлекли более чем 1000 добровольцев. Участники исследования, болеющие диабетом I типа, использовали аппараты непрерывного мониторинга глюкозы в течение трех месяцев, в результате чего испытали снижение уровня гемоглобина HbA1c на 1%.

Авторы новой работы также призывают к более качественным исследованиям - например, ни одно из исследований по проблемам молодых людей с диабетом не включало детей в возрасте до пяти лет. Три четверти проведенных испытаний также проводились всего лишь неделю, что дает ограниченную информацию о долгосрочных последствиях работы систем искусственной поджелудочной железы.

"У нас есть все основания отмечать прогресс, но после того, как эйфория угасает, по-прежнему необходимо собрать как можно больше доказательств, чтобы убедиться, что устройство действительно оправдывает наши ожидания", - подчеркивают авторы работы.

Ранее НВ сообщало, что группа исследователей из британского Университета Бата разработала пластырь с сенсором, который измеряет концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека. Эта жидкость находится между клетками волосяных фолликулов. Датчик с помощью электроосмоса захватывает тканевую жидкость в небольшую камеру с гидрогелем, что позволяет проводить измерения глюкозы в организме.