Глупая идея. Астронавт Марк Келли раскритиковал Трампа за идею космических войск

Ветеран войны, участник четырех космических экспедиций Марк Келли назвал "глупой" идею президента Трампа создать космические войска.

Келли уверен, что американские воздушные силы уже занимаются этой деятельностью, пишет Science Alert.

Несколько дней назад президент США поручил Пентагону реорганизовать вооруженные силы страны и создать "отдельную, но равную структуру" космических войск.

Политик-миллиардер планирует, что военно-воздушные силы должны быть разветвлены на две части и космические войска должны стать шестым военным подразделением армии США после сухопутных, морской пехоты, береговой охраны, морских и воздушных сил.

"Это глупая идея: военно-воздушные силы уже делают это. Это их работа. Что дальше, мы перенесем подводные лодки в седьмой род войск и назовем это подводными силами?", - сказал Марк Келли.

Келли имел в виду Космическое командование ВВС, хотя за последние годы это подразделение имело разные названия. Штаб-квартира Space Command находится в штате Колорадо, и в обязанности подразделения входит поддержка военного использования спутников, запуск ракет и операции кибервойны.

Группа также помогает отслеживать куски космического мусора вокруг Земли, которые создают постоянную угрозу всему, что находится на орбите.

Создание военно-космических сил руководство США обсуждало много раз. Пентагон уже отклонял эту идею, против выступает и министр обороны Америки Джеймс Мэттис, и командование ВВС.

"К счастью, президент не может это сделать без Конгресса, потому что сейчас не время разрывать ВВС. Слишком много важных миссий поставлено на карту", - написал у себя в блоге Билл Нельсон, бывший астронавт, сейчас - сенатор от штата Флорида.

Основными странами, вызывающими озабоченность, являются Россия, которая продолжает создавать новое вооружение и Китай, который в 2017 году уничтожил один из своих собственных спутников с помощью "машины-убийцы", - по существу, гигантской пули, которая была запущена ракетой.