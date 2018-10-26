Глаза боятся, а руки делают. 8 стартапов XXI столетия, которые сегодня стоят миллиарды

Мало кто знает, что известные на весь мир компании когда-то начинались с простых идей еще более простых людей. В связи с этим, НВ представляет 8 оригинальных дел, которые за считанные годы превратились в крупнейшие бизнесы на планете.

Кому интересны заезженные истории успеха? Ведь проще полагать, что за всеми большими открытиями стоят деньги масонов, политические интересы и вообще порабощение всего мира.

Взять даже самую дорогую компанию на Земле - Apple. Разве могли 21-летний Стив Джобс и 26-летний Стив Возняк придумать в калифорнийском гараже что-то такое, что через несколько десятков лет изменит весь мир? Да нет, тут точно не обошлось без сионских мудрецов и всяческих Ротшильдов, Рокфеллеров и Оппенгеймеров.

Хотя, как показывает практика, сегодня уже не нужны ни одни из перечисленных семей с их деньгами. Гении современности объединили всю планету у нас в кармане. Мы можем учиться, путешествовать, работать и даже смотреть в реальном времени, как запускают первые космолеты, которые вскоре перевезут людей на Марс. Да-да, все это не выходя из вашей бетонной коробки в спальном районе на окраине.

Многим неохота заморачиваться о подобном и бестолку увеличивать энтропию вселенной. Лишь некоторые объединяют человечество вокруг, на первый взгляд примитивных, но, на самом деле, очень глобальных вещей.

В связи с этим, НВ представляет 8 оригинальных идей XXI столетия, которые стали главной движущей силой нашего времени.

Facebook

Сколько бы мы его не хаяли, но не учесть феномен самой популярной соцсети в мире просто невозможно.

Разработанный 15 лет назад несколькими студентами Гарварда, Facebook сегодня - это один из главных социокультурных аккумуляторов, который принимает участие во всех событиях в мире 24/7.

Во многом благодаря его основателю Марку Цукербергу, соцсеть изменила правила игры на медиарынке, рынке рекламы, политике, да и в человеческом общении в целом.

Несмотря на недавние проблемы с манипуляциями личными данными пользователей, рыночная стоимость Facebook составляет более $500 млрд.

Uber

Компания, которая за несколько лет смогла захватить рынок городских пассажирских перевозок по всему миру, благодаря одному простому решению - объединить напрямую водителя с пассажиром через мобильное приложение.

Uber был основан в 2009-м, и сейчас его стоимость оценивают более чем в $70 млрд. Тем не менее, компания остается частной, и до сих пор не продает свои акции.

Вряд ли удастся переоценить вклад Uber в развитие пассажироперевозок, каршеринга, беспилотных систем и прочих сервисов, которые стали нашей реальностью. На основе Uber были созданы сотни различных дополнений, адаптированных под определенные страны.

Сама же компания смотрит гораздо глубже: уже через несколько лет они собираются запустить беспилотное летающее такси в США, Японии, Индии, Австралии, Франции и Бразилии.

SpaceX

Еще одно предприятие, которое не доверяет инвесторам и остается приватным - детище американского инженера Илона Маска SpaceX.

Примечательно, что ракетостроительное производство Илон Маск основал в далеком 2002 году, а первый успешный запуск его ракеты Falcon 1 состоялся лишь в 2008-м.

Компании пришлось пережить немало неудач, чтобы только в последние годы завоевать внимание всего мира. Конечно, уже сейчас SpaceX имеет контракты с NASA и ВВС США, разрабатывает масштабный межпланетный проект BFR и ей принадлежит самая мощная из существующих ракет-носителей - Falcon Heavy.

Хоть планы SpaceX действительно одни из самых революционных в истории человечества, рыночная стоимость этого проекта, в сравнении с земными информационными гигантами, просто мизерная - чуть более $20 млрд.

Airbnb

Пока Илон Маск готовится обустраивать жилище человека на Марсе, другие энтузиасты нашли решение квартирного вопроса на Земле.

Подобно Uber, с помощью всемирной сети, создатели компании объединили тех, кто хочет сдать жилье с теми, кто хочет его арендовать.

Простое посредничество позволило этой идее возрасти до статуса одного из самых популярных сервисов по подбору жилья по всему миру.

Три парня, которые чуть более 10 лет назад рискнули предложить такой вариант аудитории, помогли с арендой жилья более чем 150 млн людей, а стоимость их фирмы сейчас составляет почти $30 млрд.

WeWork

Это, пожалуй, один из самых ярких продуктов, характеризующий нашу эру. Основанная в 2010-м, эта американская компания развивает мировую сеть коворкингов - офисных помещений сразу для нескольких компаний.

Клиенты WeWork могут арендовать места по цене, гораздо меньшей, чем аренда полноценного офиса, но при условии разделения помещения с другими компаниями.

Пользователи могут иметь совместных кухни или зоны отдыха. Подобная практика настолько прижилась к современному бизнесу, что сейчас этим сервисом пользуются почти в 80 городах в 23 странах мира. Рыночная стоимость WeWork варьируется в районе $20 млрд.

Palantir

Основанная в 2003-м одним из соратников Илона Маска по PayPal Питером Тилем, сейчас Palantir разрабатывает программное обеспечение для спецслужб и министерства обороны США, а также для крупнейших инвестиционных фондов планеты, вроде JP Morgan Chase, Bank of America и SAC Captial.

IT-стартап поддерживается деньгами из фонда ЦРУ, и вся его работа является так или иначе засекреченной. Компании даже приписывают участие в убийстве лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена и в скандальном информационном сливе Эдварда Сноудена.

Стоимость частного предприятия Palantir также оценивают около $20 млрд.

Xiaomi

Единственный стартап из нашего списка, который принадлежит не США, а их экономическому противнику - Китаю.

Популярный сегодня производитель смартфонов начинал свою деятельность в 2010-м с создания прошивки MIUI для мобильной операционной системы Android.

Позже, компания начала выпускать свои телефоны, планшеты, телевизоры, камеры, smart-браслеты и даже smart-велосипеды. На ряду с другим популярным китайским производителем - Huawei - в последние годы Xiaomi начали активно захватывать европейский и американский рынки, забирая львиную долю аудитории у Apple и Samsung.

До 2018-го компания была приватной, после чего перешла в руки инвесторов. Сейчас ее рыночная капитализация превышает $50 млрд.

Pinterest

Калифорнийская социальная сеть-фотохостинг позволяет аудитории загружать изображения на свой сайт и делить по тематическим блокам.

Pinterest запустил в 2010-м бывший сотрудник Google и Apple Бен Зильберман.

По данным Business Insder, компания имеет более 100 млн ежемесячных активных пользователей и, помимо продажи услуг по всему миру, также привлекает рекламодателей к своей онлайн-платформе.

В сети ходили слухи, что фотохостинг вот-вот должен стать публичной компанией, но пока предприятие является частным, и его стоимость оценивают почти в $13 млрд.