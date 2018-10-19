Гиробород в облаках. В США можно полетать на реактивном ранце за $5 тыс.

В США можно полетать на реактивном ранце

Инструктор Дэвид Майман предлагает полет на реактивном ранце в Лос-Анджелесе. За 20 минут полета придется отдать почти $5 тыс.

За $4950 вы можете провести день, изучая как летать на реактивном ранце JB-10 с Дэвидом Майманом - единственным в мире сертифицированным инструктором в этой сфере и профессиональным пилотом, сообщает New Atlas.

Необычный сервис предлагает взлет, посадку, зависание и маневрирование в воздухе над побережьем Калифорнии.

Время самого полета составит около 20 минут, но создатели такой услуги говорят, что успешные "пилоты" получат возможность продолжить тренировку.

По словам Маймана, несмотря на то, что на реактивном ранце летало меньше людей, чем было на поверхности Луны, - управление таким аппаратом приблизительно похоже на езду на самобалансирующемся сегвее.

Желающие полетать смогут сохранить костюм, который будет создан специально для полета и получат фото и видеосъемку этого события.