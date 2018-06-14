Где мой джойстик!? Как технологии изменили современный футбол

В преддверии очередного чемпионата мира, НВ разбиралось, как развитие технологий повлияло на достижения современных футболистов.

Первый чемпионат мира по футболу, или, как его принято называть, мундиаль состоялся в 1930 году. А всего, футболу, как виду спорта, приписывают больше 200 лет.

За этот, относительно маленький, период, тем более в сравнении с древнейшими спортивными состязаниями, футбол успел стать самым популярным видом спорта в мире, и сегодня представляет один из наиболее прибыльных рекламных бизнесов.

Но действительно ли все рекорды современных футболистов, зрелищность и многомиллионные заработки футбольных менеджеров связаны только с физическими возможностями человеческого тела?

Накануне старта чемпионата мира по футболу 2018, НВ разбиралось, как технологии повлияли на сегодняшнюю игру миллионов.

Мяч

Несмотря на устрашающий вид деревянной сферы, раньше мячи весили немного меньше, чем сейчас.

Сперва, даже на официальных соревнованиях, это были просто сшитые вокруг резиновой камеры куски кожи, которые при создании давления внутри образовывали мяч.

Но, как оказалось, культовое понятие «кожаного мяча» оказалось не совсем практичным в жизни, ведь в мокрую погоду кожа впитывала воду, изменяла вес и аэродинамические свойства.

Сегодня же в производстве мячей используют синтетические материалы, такие как полиуретан и поливинилхлорид. Для лучших характеристик отскока, упругости и контроля, приняты нормы по весу и размеру современного мяча – от 410 до 450 граммов веса, и от 68 до 70 сантиметров длина окружности.

Профессиональные футболисты даже могут замечать отличия в аэродинамике, как это было с мячом прошлого чемпионата мира 2014 Adidas Jabulani, когда многие жаловались на его непредсказуемую траекторию полета.

В некоторые современные мячи даже встроен специальный чип, который с помощью специального приложения может предоставлять информацию о силе удара, скорости полета и количеству оборотов, которые сделал мяч до остановки.

Официальный мяч мексиканского мундиаля 1970-го и предстоящего чемпионата мира в России называется Adidas Telstar, в честь первого в истории телевизионного спутника Telstar. Современный мяч Telstar 2018 также оснащен беспроводной технологией NFC, и прислонив свой смартфон к нему, вы можете просмотреть предоставленную информацию о мяче от компании Adidas.

Бутсы

В конце 19 столетия, футбол был менее зрелищным не потому, что люди тогда были слабее и бегали медленнее, а потому, что играть в него было физически тяжелее.

Похожие больше на армейские сапоги, чем на спортивную обувь, тогдашние «бутсы» были полностью кожаными и весили до полкилограмма каждый. Стоит ли говорить о комфорте в такой обуви? Особенно в мокрую погоду, когда они набирались водой и буквально приклеивали игрока к земле.

Современные же футбольные кроссовки сделаны из ультралегких материалов – полиэстера, полиуретана, полиамида. Последние модели даже не имеют шнуровки и весят до 100 граммов каждый.

В продвинутых клубах используют технологию отлива формы ног футболиста и шьют по ним бутсы, чтобы они полностью повторяли весь рельеф стопы.

При производстве учитывается масса факторов – количество, форма и расположение шипов, шероховатость протектора на поверхности, высота посадки ноги и т.д. Каждая деталь влияет на сцепление с разными видами покрытия, скорость, контроль мяча и защиту ноги от травм.

Цифровые технологии

Фото: FIFA TV

Многие телезрители даже и не подозревают, что за трансляций матча, созданием ежеминутной статистики, да и процессом игры в целом, стоит ряд компьютерных систем.

К примеру, до недавних пор, бригада арбитров на поле состояла из пяти человек: главный судья, два боковых арбитра (лайнсмены) и два арбитра за воротами, для контроля пересечения линии ворот.

Но, после ряда грубейших ошибок, которые повлияли на исход игры, арбитров на линии ворот решили заменить компьютерной системой.

Технология Goal-Line впервые была использована на чемпионате мире 2014 в Бразилии. 14 высокоскоростных камер отслеживают положения мяча по всему полю и, в случае пересечения линии ворот, в течение секунды отправляют сигнал на специальное наручное устройство арбитра, сигнализируя о голе.

Фото: FIFA TV

Не менее впечатляющей является цифровая система отслеживания состояния и производительности футболистов. Интеллектуальные оптические камеры отслеживают данные по каждому игроку, и предоставляют информацию техническому штату и медикам о том, с какой скоростью передвигаются игроки, сколько километров они пробежали, на какую высоту выпрыгнули, и прочее.

С помощью такой системы, программисты FIFA могут рисовать компьютерные тактики команды, с точным размещением и динамикой перемещения игроков по полю на протяжении всей игры.

Фото: FIFA TV

Также, чемпионат мира в России станет первым в истории, когда будет использована система видеоповторов, а точнее – технология video assistant referee (VAR).

В независимости от того, в каком городе проходит матч, для решения спорных ситуаций главный арбитр матча может показать специальный знак в форме телевизора и запросить помощь из временного телевизионного центра FIFA в Москве.

Фото: FIFA TV

После того, как судьи за компьютером передадут всю увиденную информацию по моменту, главный судья в праве самостоятельно принять решение.

Примечательно, что первая ТВ-трансляция футбольного матча произошла, ни много ни мало, – 80 лет назад, 9-го апреля 1938-го, когда недавно появившаяся BBC транслировала матч между Англией и Шотландией.