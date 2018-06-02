Google больше не будет работать с Пентагоном в сфере искусственного интеллекта - СМИ

Американская компания Google планирует разорвать контракт с Пентагоном по разработке искусственного интеллекта из-за недовольства сотрудников. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что около четырех тысяч работников подписали открытое письмо против участия в проекте оборонного ведомства Мэйвен. Некоторые из них впоследствии уволились, так как посчитали, что Пентагон может использовать искусственный интеллект для убийства людей.
В Google не прокомментировали эту информацию. По данным источников, стоимость контракта оценивается в десять миллионов долларов.
Отмечается, что проект Мэйвэн предполагает использование искусственного интеллекта для анализа снимков и видеозаписей с беспилотников и распознавания на них людей.
Ранее сообщалось, что американский изобретатель научил Google Home стрелять из пистолета по команде.
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