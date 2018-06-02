02 июня 2018, суббота

Google больше не будет работать с Пентагоном в сфере искусственного интеллекта - СМИ

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Около четырех тысяч сотрудников подписали петицию против участия в проекте
pixabay.com

Около четырех тысяч сотрудников подписали петицию против участия в проекте

Американская компания Google планирует разорвать контракт с Пентагоном по разработке искусственного интеллекта из-за недовольства сотрудников. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что около четырех тысяч работников подписали открытое письмо против участия в проекте оборонного ведомства Мэйвен. Некоторые из них впоследствии уволились, так как посчитали, что Пентагон может использовать искусственный интеллект для убийства людей.

В Google не прокомментировали эту информацию. По данным источников, стоимость контракта оценивается в десять миллионов долларов.

Отмечается, что проект Мэйвэн предполагает использование искусственного интеллекта для анализа снимков и видеозаписей с беспилотников и распознавания на них людей.

Ранее сообщалось, что американский изобретатель научил Google Home стрелять из пистолета по команде.

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