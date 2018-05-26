Европейцы испытали спутниковое управление дроном, снимающее ограничение на дальность полетов

Итальянская машиностроительная компания Piaggio совместно с компанией по обслуживанию космического оборудования Telespazio провели успешные испытания системы управления беспилотными летательными аппаратами по спутниковой связи. Об этом сообщает Defense News.

Испытания проводились на аппарате Piaggio P.1HH. Он является первым средневысотным беспилотником большой продолжительности полета, который был создан в Европе.

Часть современных БПЛА управляется по радиоканалу, максимальная дальность действия которого ограничивается несколькими сотнями километров. Иногда такой дальности может быть недостаточно. Системы спутникового управления беспилотниками позволяют снять ограничение дальности действия аппаратов, накладываемое радиоканалом связи.

"Например, с помощью беспилотников, управляемых через спутниковый канал, операторы, которые находятся в одной стране, могут вести разведку в другой. Так, управляя по спутнику беспилотниками MQ-1C Gray Eagle американские операторы ВВС, находящиеся в США, могут вести разведку и наносить удары по позициям боевиков на территории Афганистана или Сирии", – говорится в сообщении.

Испытания европейской системы спутникового управления беспилотниками состоялись в Сицилии в аэропорту Трапани. Для отправки команд дрону P.1HH и получения данных от аппарата использовался спутник Athena-Fidus, сконструированный и выведенный на орбиту совместно с французской компанией Thales в 2014 году.

В перспективе итальянцы планируют сделать систему спутникового управления частью перспективной общеевропейской диспетчерской системы для беспилотников. Она позволит аппаратам безопасно выполнять полеты в едином воздушном пространстве. Прогнозируется, что к 2035 году в Европе будут выполнять полеты около 400 тысяч коммерческих беспилотников.

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