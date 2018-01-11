Еще быстрее. На выставке в США показали скоростной реактивный ранец

Американская компания JetPack Aviation представила на выставке CES 2018 новую модель реактивного ранца под названием JB11.

Особенность новинки в том, что ранец способен разгоняться до 320 километров в час, пишет BBC.

Согласно данным производителя, JB11 сможет находиться в воздухе двенадцать минут и разгоняться во время полета до скорости 320 километров в час. За это время пилот джетпака сможет пролететь около 30 километров. Максимальная высота, на которую сможет подняться пилот, составляет 4500 метров.

Сам джетпак представляет из себя собственно ранец, двигатели со всем необходимым оборудованием, а также каркас с системой управления для пилота. Модель JB-11 заметно отличается от предыдущих версий по конструкции и характеристикам. В новом джетпаке установлено не два, а шесть турбореактивных двигателей. За счет этого значительно увеличилась максимальная скорость реактивного ранца.

Кстати, глава JetPack Aviation Дэвид Мейман поделился секретом, как ему удается быстро летать на своих реактивных ранцах: "Я стараюсь не смотреть вниз. Потому что, даже когда я смотрю в окно, находясь в офисе, я чувствую, что волосы на затылке встают дыбом".

Мейман также сказал, что большинство клиентов его фирмы - это военные, в том числе специальные силы США, но в один прекрасный день реактивный ранец также сможет быть полезным инструментом для аварийно-спасательных служб.

В конце 2016 года НВ сообщало, что летчик и сооснователь компании JetPack Aviation Дэвид Мейман самостоятельно взлетел на новом реактивном ранце JB10 и полетал несколько минут на глазах у изумленной публики в Монако. Дэвид самостоятельно взлетел, совершил несколько плавных маневров над водой и приземлился. Всего полет продлился около трех с половиной минут и был записан на видео.