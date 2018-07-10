10 июля 2018, вторник

Экологичный кофе. Starbucks откажется от пластиковых трубочек для напитков

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Starbucks откажется от пластиковых трубочек

Starbucks откажется от пластиковых трубочек

Компания Starbucks в 2020 году уберет пластиковые соломинки из своих кафе во всем мире, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.

Клиентам вместо этого будут предоставлены пластиковые крышки или трубочки не из пластика, сообщает BBC

Решение было мотивировано запросами от партнеров и клиентов, сказал Колин Чепмен, вице-президент глобального социального воздействия Starbucks. По его словам "не использовать соломинку - лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды".

Объявление появилось всего через неделю после того, как Сиэтл, в котором находится штаб-квартира Starbucks, стал первым крупным городом в США, который запретил использование одноразовых пластиковых соломинок и столовых приборов в барах и ресторанах.

Но многие потребители раскритиковали использование пластиковой крышки в качестве замены для соломинок. Другие выразили озабоченность тем, что людям с инвалидностью будет на хватать таких трубочек.

"Как насчет людей с ограниченными возможностями, которые полагаются на соломинку? Я часто не могу пить или есть без них", - написал один из пользователей Twitter.

В то время, как пластиковое загрязнение уже давно является объектом внимания экологических групп, влияние соломинок на морских обитателей только недавно переместилось в центр внимания. Особое беспокойство соломинки стали вызывать после того, как на вирусном видео в 2015 году показали, что спасатели удаляют пластиковую трубочку из носа морской черепахи.

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