18 октября 2018, четверг

Хрущеву не снилось. В Китае испытали беспилотный кукурузник

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Китайский дрон-кукурузник успешно прошел испытания
Фото - YouTube CGTN

Китайский дрон-кукурузник успешно прошел испытания

Китайские летчики провели испытания самого большого в мире беспилотного летательного аппарата. Дрон весом в 5,3 тонны успешно самостоятельно взлетел и приземлился. 

Как сообщает издание N+1 cо ссылкой на China Daily, в Академии аэрокосмических электронных технологий Китая испытали транспортный беспилотник FH-98. 

Самолет основан на советском Ан-2, которого именуют "кукурузником" из-за его применения в сельскохозяйственной авиации. 

На биплан FH-98 установили системы дистанционного управления, вычислительную систему и систему автопилотирования. 

Беспилотник весом в 5,3 тонны испытали в Монголии. Инженеры заявляют, что аппарат может перевозить грузы массой до 1,5 тонны на высоте до 4,5 км и на расстояние до 1,2 тыс. км.

Создатели самого большого в мире дрона, в частности, планируют использовать его для медицинских перевозок и поисково-спасательных операций во время стихийных бедствий, поскольку аппарату не нужна специальная взлетно-посадочная полоса. Пробег при взлете/посадке занимает у FH-98 всего 150 метров.

Предыдущий рекорд по беспилотникам принадлежал также китайскому самолету AT200. Дрон весил 3,4 тонны, мог разгоняться до 313 км/час и перевозить до 1,5 тонн груза на расстояние до 2,2 тыс. км с предельной высотой в 6 км.

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