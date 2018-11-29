Дом для роботов. Китай планирует построить глубоководную базу, управляемую искусственным интеллектом

Китайские ученые готовятся создать базу на дне Южно-Китайского моря на глубине от 6000 до 11 000 метров.

Базу для исследования глубин Мирового океана будут обслуживать роботы, а управлять ею — искусственный интеллект, пишет Futurism со ссылкой на китайские СМИ.

Местом для реализации нового проекта станет Манильский желоб, глубина которого в разных местах составляет 6-11 тыс. метров. Этот желоб тянется по дну моря от Тайваня до Филиппин. Изначально в реализацию проекта вложат 1,1 млрд. юаней (порядка $160 млн.).

Эта база может быть "первой колонией искусственного интеллекта на Земле", - подчеркивают ученые из Академии наук Китая. По мнению исследователей, среди прочего придется разработать новые материалы, способные выдерживать огромное давление воды на больших глубинах.

Ожидается, что база под названием "Аид" получит стыковочные платформы, аналогичные таким на космических станциях. Роботизированные подводные лодки будут отпрпавляться с этих станций для проведения исследовательских миссий, изучения новых районов и сбора данных о морских формах жизни. Они также смогут собирать образцы минералов, которые база сможет анализировать автономно.

"Это может быть сложнее, чем строительство космической станции, ведь никто в мире еще этим не занимался", - отметил эксперт Шанхайского океанографического университета Ду Цинхай.

Океаны покрывают более 70 процентов поверхности Земли, но люди изучают только 1 процент дна океана. Это не совсем удивительно, учитывая, насколько изменчивой может быть окружающая среда. Тем не менее, данные, полученные в результате этого исследования, могут улучшить наше понимание изменения климата, привести к открытию новых лекарств или помочь исследователям определить виды, которые находятся под угрозой исчезновения.