Докатились. Как украинцев очаровал персональный электротранспорт

Вопреки стереотипам далеко не все украинцы мечтают о “лексусах” и “рэйндж роверах”. Все большую популярность приобретает персональный электрический транспорт.

Пока всевозможные рейтинги и замеры благосостояния украинцев рисуют хоть уже не мрачную, но все еще грустную картину, наши соотечественники с оптимизмом посматривают на персональный электрический транспорт. Он успел завоевать рынок за короткий срок, и особенно полюбился украинцам в прошлом году.

В первую очередь тем, что в городах, где есть проблемы с пробками, он позволяет добираться до места назначения быстрее, чем на автомобиле и общественном транспорте.

В 2017 году украинские аналитики, а также представители ритейла и дистрибуции, отмечали рост спроса на моноколеса, гироборды, электросамокаты, электровелосипеды и т.д.

НВ выяснило, чем интересовались украинцы в прошлом году и на какие модели стоит обратить внимание, если вы только планируете встать на колеса.

Добраться на работу или погулять с детьми

По данным Point of Sales Tracking GfK Ukraine за 2017 год, три четверти всех продаж персонального электротранспорта в 2017 году пришлись на гироборды, самой большой популярностью пользовались модели с диаметром колеса 6,5 дюймов.

«Их популярность обусловлена, в первую очередь, широким модельным рядом, включающим детские модели, и доступными ценами, – прокомментировали результаты в GfK Ukraine. – За ними следуют гироскутеры – более дорогой сегмент, который не предполагает наличие детских моделей и в котором присутствуют уже раскрученные бренды. Моноколеса в 2017 году являлись нишевым продуктом, однако показывают небольшой, но стабильный прирост доли из месяца в месяц».

Одним из пионеров популяризации персонального транспорта несколько лет назад стал магазин Цитрус. «Но если на момент появления на рынке, в 2015 году, гироборды воспринимались только как дорогостоящее удовольствие – трендовая новинка, то уже сегодня многие смогли оценить его достоинства и интегрировать в свою жизнь», – рассказали НВ в пресс-службе Цитруса.

Собеседники редакции из сферы ритейла все как один ожидают, что в текущем году этот сегмент будет расти. Однако, чтобы раскачать интерес украинцев к новому средству передвижения, сети как инвестируют в популяризацию этого класса устройств, так и предлагают выгодные условия рассрочки. Например, в MOYO.ua отмечают, что электротранспорт чаще всего покупают именно в рассрочку (при этом доля розничных и онлайн заказов примерно равна). В Цитрусе также говорят, что для популяризации электротранспорта предлагают рассрочки без переплат, но также открывают пункты проката и проводят акции.

Спрос на различные виды электротранспорта колеблется от сети к сети. Так, в Цитрусе в прошлом году в сети наиболее популярными были гироборды и гироскутеры, на них пришлось 70% продаж. В пресс-службе говорят, что основную аудиторию этого транспорта составили дети и молодежь, однако есть рост и со стороны аудитории в возрасте 25+. Она рассматривает электротранспорт как средство передвижения на небольшие расстояния – из дома в магазин или на работу.

В MOYO.ua наибольшей популярностью пользуются гироборды, электровелосипеды и гироскутеры. «А вот электросамокаты и электроскутеры, в силу того, что это узконишевый продукт, продаются в 2-3 раза реже. При этом в 2018 году мы ожидаем значительного роста спроса на весь ассортимент электротранспорта, и в частности на электровелосипеды и электроскутеры», – говорят в пресс-службе.

«Популярным массовым транспортом на сегодня остаются гироборды и гироскутеры, первые так как очень полюбились детям и молодежи, а второй – является универсальным транспортным средством для всей семьи», – говорит Юрий Смышляк, руководитель направления Электротранспорт в Алло.

В Дивизионе IT-дистрибуции MTI отмечают, что интерес к электросамокатам у украинцев появился к маю 2017 года, причем со стороны взрослого населения. У этого вида персонального электрического транспорта есть фора перед альтернативами – если в неподходящий момент сядет аккумулятор, на электросамокате можно добраться как на обычном самокате, с моноколесом или гиробордом так не получится.

«Сейчас среди электросамокатов наиболее распространенные модели с 5 и 8 дюймовыми колесами. «Пятерки» используются детьми – они легче в управлении, да и максимальная скорость у них порядка 20 км/час. «Восьмерки» же способны разогнаться до 40 км/час. В среднем эти модели идут с двигателем в 250-350 Вт, а нагрузка превышает 100 кг», – отмечает Виталий Глоба, бренд-менеджер Дивизиона IT-дистрибуции MTI.

Самые популярные в Украине виды электротранспорта являются и наиболее доступными (за исключением электроскутеров, которые стоят дороже альтернатив). Так, гироборды обойдутся покупателю до 10 тыс. грн, гироскутеры и моноколеса – от 10 до 20 тыс. грн, за электросамокат придется заплатить 10-15 тыс. грн, электровелосипед потянет на 20 тыс. грн в среднем, а электроскутер – уже в 25-40 тыс. грн.

Покупают не только летом

По данным сетей, пик продаж персонального электротранспорта приходится на теплое время года – с середины весны по начало осени, хотя под Новый год также наблюдаются всплески. «Самый большой рост продаж в нашей компании под Новый Год продемонстрировали такие категории товаров: гироборды, гироскутеры и моноколеса. Продажи взлетели в десятки раз», – говорит Юрий Смышляк.

«Делать выводы по сезонности, пикам продаж очень рано. Ведь эти группы товаров совсем новые на рынке, некоторые только в прошлом году стали популяризироваться продавцами. Поэтому картину прошлого года не стоит принимать за закономерность. Хотя, все логично. Очевидно, что активный сезон продаж совпадает с велосипедами, самокатами, роликами», – отмечают в Hotline.ua.

Но так как украинцы по-прежнему чувствительны к цене, всплески интереса бывают и в связи с распродажами. «В январе и феврале наблюдается рост продаж электровелосипедов. Это вызвано сезонной распродажей обычного велотранспорта. Все магазины стараются продать модели прошлых лет, чтобы в новом сезоне представлять обновленные версии и новинки», – объясняет Юрий Смышляк. Эксперт предполагает, что в апреле активизируются продажи электросамокатов и электроскутеров.

Персональный электротранспорт - что купить

Электровелосипеды

MiJia QiCycle Folding Electric Bike EF1 – компактный складной электровелосипед с хорошим запасом хода и приятной ценой (что обычно характерно для продукции Xiaomi, бренд MiJia также к ней принадлежит) по меркам своего оснащения – до 20 тыс. грн. Самая популярная модель прошлого года по данным каталога Hotline.ua. В числе недостатков – меню на китайском языке и огрехи сборки.

Azimut FLH 001 внешне больше похож на мопед, от велосипеда у него разве что педали. Запас хода модели составляет около 50 км. Цена – 14 тыс. грн. Модель также была очень популярна в прошлом году, по данным Hotline.ua.

Электросамокаты

MiJia Electric Scooter – прошлогодний фаворит украинских покупателей. По данным Hotline.ua, на модель пришлась почти половина переходов из каталога. Оснащается 8,5-дюймовыми колесами. Дальность пробега на одном заряде – 30 км, максимальная скорость – 25 км в час, вес пассажира – до 100 кг. Цена вопроса – 10-14 тыс. грн.

HIPER SX50 и HIPER NX80 – новинки на украинском рынке для тех, кто весит побольше или хочет электросамокат полегче. Младшая модель обойдется в 10 тыс. грн. Оснащается 6,5-дюймовыми колесами, выдержит пассажира весом до 120 кг, разгоняется до 25 км/ч, но дальность пробега составляет 15 км. Старшая разгоняется до 38 км/ч, на одном заряде может проехать 20 км. Стоит 12 тыс. грн. HIPER – это также китайский производитель, в нашей стране малоизвестен, но в Поднебесной пользуется спросом.

Гироборды и гироскутеры

Xiaomi Ninebot Mini – гироскутер с интересной родословной, в которой сплелись сразу три бренда – Ninebot, Segwai и Xiaomi. Как и все продукты Xiaomi, модель получила приятный ценник по меркам своих возможностей – порядка 10-13 тыс. грн в Украине.

Модель упакована в стильный корпус, проста в управлении, хорошо собрана и справляется даже с несовершенством украинских дорог. Максимальная грузоподъемность – 120 кг, разгоняется до 16 км/ч, на одном заряде способна проехать 22 км. В прошлом году устройство заняло первое место по популярности на Hotline.ua.

Xiaomi Ninebot Mini Pro – продвинутая версия популярного гироскутера. Обойдется в 15-19 тыс. грн. Рост ценника обусловлен большим запасом пробега (до 30 км) и скоростью (до 18 км/ч). По популярности следует за обычным «мини».

Kiwano KO-X – недорогой гироборд с проходимостью танка (разумеется, по меркам своей категории). Обойдется в 8-10 тыс. грн. Выдержит пассажира весом до 120 кг, разгоняется до 25 км/ч, запас хода составляет 15 км.