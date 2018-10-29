29 октября 2018, понедельник

Через пару недель. В РФ назвали дату первого после аварии запуска Союза к МКС

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ракету запустят 16 ноября

Ракету запустят 16 ноября

Первый после недавней аварии запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с космодрома Байконур намечен на середину ноября.

Основной датой считается 16 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. 

"Запуск предварительно запланирован на 21:14 (мск) 16 ноября", - сказал собеседник агентства. Ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль Прогресс МС-10.

Ранее стало известно, что готовится также пилотируемый полет. По словам источника РИА Новости в отрасли, подготовка ведется в интенсивном режиме, старт может состояться в начале декабря.

Возвращение нынешнего экипажа с МКС намечено на 20 декабря.

Смотрите также

Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Смотрите также

Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Инновации ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове