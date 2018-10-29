Через пару недель. В РФ назвали дату первого после аварии запуска Союза к МКС

Первый после недавней аварии запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с космодрома Байконур намечен на середину ноября.
Основной датой считается 16 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Запуск предварительно запланирован на 21:14 (мск) 16 ноября", - сказал собеседник агентства. Ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль Прогресс МС-10.
Ранее стало известно, что готовится также пилотируемый полет. По словам источника РИА Новости в отрасли, подготовка ведется в интенсивном режиме, старт может состояться в начале декабря.
Возвращение нынешнего экипажа с МКС намечено на 20 декабря.
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Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
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Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.
Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.
После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.
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