Частный космос. Компания Rocket Lab отправила на орбиту шесть спутников

Ракета-носитель Electron от компании Rocket Lab вывела на орбиту шесть спутников и экспериментальный аппарат для тестирования технологий борьбы с космическим мусором.

Это был первый коммерческий запуск сверхлегкой ракеты Electron, пишет Space.com.

Миссия, которую Rocket Lab назвала It's Business Time, стартовала с космодрома в Новой Зеландии 11 ноября. Двухступенчатая ракета Electron сначала доставила полезную нагрузку на эллиптическую орбиту. Затем разгонная ступень отделилась от верхней ступени ракеты. Сами спутники были развернуты примерно через 54 минуты после взлета, сообщили представители Rocket Lab.

"Все полезные нагрузки развернуты. Это действительно Business Time", — заявили представители Rocket Lab в Twitter.

Шесть спутников, которые летели на Electron, принадлежат Spire Global, Tyvak Nano-Satellite Systems, Fleet Space Technologies и программе Irvine CubeSat STEM. Компания High Performance Space Structure Systems GmbH создала для этого запуска экспериментальный "парус" NABEO, который должен использоваться, чтобы убирать спутники с орбиты после окончания их миссии.

Rocket Lab стремится сделать космические полеты более частым и экономически эффективным событием при помощи 17-метровой ракеты Electron, которая может поднимать около 227 килограммов полезной нагрузки на околоземную орбиту в каждом из полетов. В Rocket Lab уверяют, что один запуск стоит $5 миллионов.

Сегодняшний запуск был первоначально запланирован на апрель, но Rocket Lab несколько раз задерживала его, чтобы справиться с неправильным поведением контроллера электродвигателя в одном из двигателей первой ступени. Следующий запуск Electron с 10 крошечными спутниками для NASA в рамках миссии ELaNa-XIX запланирован уже на декабрь этого года.

Основной космодром Rocket Lab находится на полуострове Махия, на Северном острове Новой Зеландии. Но компания также будет летать с космодрома в Вирджинии. Первые миссии с американской площадки могут произойти уже в следующем году, заявили представители Rocket Lab.

В начале 2018 года НВ сообщало, что Rocket Lab запустила в космос ракету, компоненты которой изготовлены на 3D-принтере. Ракета Electron доставила на орбиту три спутника, которые будут использованы для слежения за погодой, а также перемещениями судов.