Британская полиция поймала торговца наркотиками по отпечатку пальца в WhatsApp

Полиция в Уэльсе смогла арестовать и осудить торговца наркотиками, идентифицировав его по отпечатку пальца на фотографии, опубликованной в WhatsApp.

На снимке была изображена рука человека, который держал на ладони таблетки экстази, сообщает Gizmodo.

Снимок нашли в телефоне наркодельца, которого задержали после рейда в городе Бридген. Полицейские проанализировали переписку задержанного в WhatsApp и нашли там подозрительную фотографию. После того как полицейские проанализировали фото, им удалось выйти на семейную пару наркоторговцев Даррена и Доминик Моррис. Однако отпечатки пальцев супругов не совпали со снимком.

Тогда правоохранители обратили внимание на их 28-летнего сына Элиота и выяснили, что на снимке была именно его рука с таблетками.

По итогам разбирательств отца семьи приговорили к 27 месяцам тюрьмы, мать — к 12, а самого Эллиота Морриса — к восьми с половиной годам.

Это первый случай в Уэльсе, когда полиция смогла найти преступника по отпечаткам пальцев с фотографии. Офицеры местной полиции уже назвали эту технологию "новаторской".

"Если частичное изображение отпечатка пальца, взятого с фотографии с низким разрешением, - это все, что требуется, чтобы совершить арест, в Уэльсе будут переполненные залы судебных заседаний", - комментируют журналисты Gizmodo.

Интересно, что, по данным Британской академии наук, никогда не было рецензируемого научного исследования, которое доказывало, что отпечаток каждого человека уникален. Судебно-медицинские организации призвали экспертов не использовать термины типа "уникальный" или "индивидуализированный" при описании отпечатков пальцев, а Международная ассоциация идентификации потребовала "не утверждать 100-процентную безошибочность (нулевую частоту ошибок) при решении вопросов надежности сопоставлений отпечатков пальцев".

Ранее НВ сообщало, что данные с Apple Watch помогли раскрыть дело об убийстве в Австралии. Полиция проанализировала данные с Apple Watch погибшей женщины. Выяснилось, что эти данные не совпадали с показаниями родственников убитой.