Большой и бесшумный. Опубликовано первое видео электрического грузовика Tesla Semi на обычной дороге

Один из читателей популярного американского автомобильного издания Jalopnik прислал в редакцию видео, на котором отчетливо видно как электрический тягач Tesla Semi проходит испытания на обычной американской трассе в Калифорнии.
Автор видео описывает свои ощущения, когда Tesla Semi обогнал его на трассе как "потрясающие". Огромный грузовик двигался абсолютно бесшумно, отмечает пользователь.
Обозреватели Jalopnik отмечают, что это - не первый случай, когда электрический тягач Илона Маска видели на дорогах, но никогда прежде никому не удавалось снять такое детальное видео.
Продажи Tesla Semi должны стартовать в 2020 году.
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