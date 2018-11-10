10 ноября 2018, суббота

Большой и бесшумный. Опубликовано первое видео электрического грузовика Tesla Semi на обычной дороге

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Tesla Semi заметили на обычной американской дороге
Steven M Conroy

Tesla Semi заметили на обычной американской дороге

Один из читателей популярного американского автомобильного издания Jalopnik прислал в редакцию видео, на котором отчетливо видно как электрический тягач Tesla Semi проходит испытания на обычной американской трассе в Калифорнии.

Автор видео описывает свои ощущения, когда Tesla Semi обогнал его на трассе как "потрясающие". Огромный грузовик двигался абсолютно бесшумно, отмечает пользователь.

Обозреватели Jalopnik отмечают, что это - не первый случай, когда электрический тягач Илона Маска видели на дорогах, но никогда прежде никому не удавалось снять такое детальное видео.

Продажи Tesla Semi должны стартовать в 2020 году.

 

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