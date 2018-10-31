Большая маленькая ложь. Как биткоин превратился из светлой идеи в очередную финансовую игрушку

Сегодня, 31 октября, самой известной криптовалюте биткоин исполнилось 10 лет. За это время малоизвестная анархистская идея переросла в мировой финансовый инструмент. И это только начало. Правда, общее направление движения уже совсем не совпадает с тем, которое было выбрано изначально.

В этот день, 10 лет назад, некто Сатоши Накамото опубликовал white paper биткоин - небольшое пояснение того, как функционирует первая в мире криптовалюта.

Вот какой путь прошел биткоин с тех пор.

Идея из фантастики

Несмотря на то, что похожие идеи существовали в идеологии киберпанка еще в начале 1990-х, Накамото стал первым, кто описал всю подноготную криптовалют, создал нужный математический инструмент и, фактически, подарил этот документ всему миру.

Отец биткоина решил, что можно давать цифровые деньги тем, кто будет предоставлять мощности своего компьютера для поддержки их функционирования.

Особо придирчивые пользователи сходу заявили, что идея отнюдь не новая, просто она никогда раньше не покидала пределов уютного фантастического мира романов американского писателя Дэна Симмонса. В его цикле Гиперион существовала сеть порталов для телепортации между разными планетами. Искуственный интеллект, управлявший системой телепортации, использовал мозг телепортируемых людей, как вычислительный ресурс... необходимый для функционирования самой сети.

Почему все были в восторге?

Как бы там ни было, Накамото предложил механизм, который пришелся по душе первым энтузиастам биткоина. Чем больше вычислительных ресурсов своего компьютера ты отдаешь системе, тем больше криптовалюты оседает у тебя на счету. Это и позволило системе получать все большую производительность по мере того, как к ней присоединялось все больше людей.

По сути, оборот валюты и ее надежность обеспечивают сами пользователи, благодаря децентрализованной технологии блокчейн, которая позволяет участникам сети записывать информацию о каждой транзакции и, таким образом, проверять на надежность любого пользователя сети.

За несколько лет криптовалюта стала чрезвычайно популярной, поскольку она позволяет пересылать деньги напрямую, с кошелька на кошелек и не требует никаких посредников, банков и тем более регистрации личности.

Биткоин существует в виртуальной сети, которая не имеет центральных серверов, все транзакции происходят напрямую между пользователями и защищены мощными алгоритмами шифрования. Иными словам, у властей разных стран, а также различных финансовых институций нет способа проследить кто, кому, сколько и за что заплатил.

А еще в волшебном мире биткоина нет инфляции, нет Центрального банка, Счетной палаты или какого-нибудь Федерального резерва, который может изменить учетную ставку, нет никаких факторов влияющих на систему, кроме спроса и предложения.

В восторге были все.

Энтузиасты свободного мира, фанаты вольной экономики, любители минимальных налогов, борцы с тоталитарными правительствами, борцы с любыми правительствами, наркобароны, торговцы оружием и т.д. и т.п.

У биткоина тут же появились подражатели и последователи.

Сегодня, в мире существуют тысячи криптовалют, с различным курсом, степенью надежности и скоростью шифрования, хотя все они являются производными от главной и самой дорогой цифровой монеты - биткоин.

Личность создателя биткоина

Кто такой Сатоши Накамото? Это до сих пор одна из величайших загадок, которые занимают умы многих журналистов и аналитиков.

Был ли им японский математик с Дориан Сатоси Накамото, как утверждали в свое время журналисты американского Newsweek?

А может быть под этим именем скрывался Ник Сабо, американский специалист по криптографии, опубликовавший работу о цифровой валюте незадолго до появления биткоина?

А может быть, это был австралийский миллионер Крэйг Райт, как утверждали репортеры авторитетного издания Wired?

Как бы то ни было, Сатоши Накамото уже не раз пытались выдвинуть на Нобелевскую премию по экономике.

Цена вопроса

В конце 2013-го биткоин вырос со $100 до $1 тыс. буквально за один месяц. В следующий раз криптовалюта поднялась к отметке в $1 тыс. только в 2017-м.

с 2013-го по 2016-й биткоин оставался на уровне $400, и лишь в начале 2017-го криптовалюта стала очень популярной и выросла с $1 тыс. до $20 тыс. за полгода.

Позже произошел так называемый “форк” - отделение от криптовалюты ее альтернативы - bitcoin cash, после того, как группа разработчиков из Китая решила усовершенствовать оригинальный код биткоин.

С момента роста стоимости биткоина, в зарождающуюся индустрию криптовалют начали вовлекаться крупные финансовые институции. И на пике в почти $20 тыс. биткоин продержался около месяця.

Позже, монета снова опустилась до $10 тыс. и со временем стабилизировалась на уровне $7 тыс. с минимальными скачками.

В День рождения биткоин цена за одну его единицу составила чуть более $6 тыс.

Какие страны одобрили биткоин

Юридическое регулирование биткоин значительно отличается в разных странах, и, поскольку это довольно молодой финансовый инструмент, в большинстве государств он не имеет четкого регламента.

Принято считать, что самыми влиятельными политическими силами, которые открыты к развитию биткоин являются США, Канада, Австралия и Европейский Союз. Ну и, конечно же, небольшой остров финансовой независимости на Средиземье - Мальта.

Странами, где эта криптовалюта запрещена полностью или частично, являются Боливия, Эквадор, Бангладеш, Вьетнам, Марроко, Непал и, как ни странно, Китай.

Примечательно, что власти некоторых стран заявляли и даже пытались запустить альтернативу биткоин - собственную государственную криптовалюту. Среди претендентов были тот же Эквадор и Китай, Тунис, Сенегал, Япония, Россия, Швеция, Эстония, Израиль и Арабские Эмираты.

Одной из последних известных была инициатива президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который поддержал создание национальной криптовалюты Petro и ее привязку к нестабильному местному боливар.

Убитая мечта

Кем бы не был Сатоши, его мечта вряд ли осуществилась.

Многие эксперты считают, что криптовалюты в нынешнем виде далеко отошли от той мечты, ради которой создавался биткоин.

В колонке авторитетного издания The Next Web, например, говорится о том, что несмотря на образование множества альтернатив биткоину и блокчейн-стартапов, сама идея криптовалюты, в оригинальном представлении киберпанка, является испорченной.

Безусловно, биткоин стал по-настоящему доступным: во многих странах существуют даже специальные банкоматы, через которые можно отправлять криптовалюту, да и сама финансовая операция для многих теперь не сложнее, чем онлайн-банкинг.

Но, главная проблема в том, что на начальном этапе существования криптовалют в них не были вовлечены регуляторные органы, биржевые фонды, венчурные капиталисты и различные инвестиционные механизмы.

“То, что некогда было анархистским призывом к киберпанку, сейчас является борьбой за привлечение богачей инвестировать в биткоин по старым методам, - через посредников и депозитарные банки”, - пишет The Next Web.

Лаурет Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер также не имеет сомнений, что биткоин является очень умным решением, но, по его словам, существует вероятность того, что он станет таким же вирусным, как и обычная валюта.

"Я предпочитаю относиться к биткоину, как к эксперименту. Это интересный эксперимент, но это не то, что будет постоянным в нашем будущем. Мы уделяем этой криптовалюте слишком много внимания, в то время, как должны расширять его блокчейн, которы будет формировать другие приложения", - объясняет Шиллер.

Очевидно, что биткоин (рыночная капитализация которого уже достигла почти $110 млрд), как и многие другие криптовалюты, все еще имеет огромные перспективы и будет совершенствоваться для привлечения аудитории.

Но, вряд ли даже Сатоши Накамото знает, что будет с его криптовалютой в следующие 10 лет, когда, к примеру, ее возьмут на вооружение большие корпорации или целые государственные экономики.