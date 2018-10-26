Биотехнологии. В Китае создали прочный материал, который напоминает чешую рыбы

Китайские ученые разработали легкий и очень твердый биомиметический защитный материал, который может найти применение в различных областях техники.

Новые материалы смогут применяться для изготовления защитной одежды, шлемов и искусственных костей, сообщает агентство Синьхуа.

Прорыва в материаловедении добилась группа специалистов под руководством профессора Китайского научно-технологического университета КНТУ Юй Шухуна на основе исследования чешуи гигантской арапаимы, крупной тропической пресноводной рыбы.

Обыкновенная пиранья представляет опасность для многих животных в Амазонке и других водоемах южноамериканского континента. Стая пираний уничтожает все на своем пути, за исключением арапаимы, которая покрыта очень жесткой чешуей.

Механизм защиты арапаимы от пираний открыл недавно профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Ритчи с коллегами. По их мнению, своеобразная скрученная слоистая структура чешуек этой рыбы позволяет чешуе поглощать энергию внешнего раздражителя и не дает ей растрескиваться.

"Суперчешуя" считается идеальным ударопрочным защитным материалом. Тем не менее, для создания аналогичных биоимитирующих материалов необходимо решить целый ряд проблем в сфере наноструктуры. Ученые из КНТУ успешно создали суперматериал на основе гидроксиапатита, который представляет собой основную минеральную составляющую кости, и высокомолекулярного альгината натрия.

Материал, изобретенный китайскими исследователями, показывает превосходные характеристики. Согласно итогам механических испытаний, он легкий как пластик, но тверже зубной эмали. Известный химик, профессор Гельмут Кельфен из Констанцского университета назвал достижение китайских ученых "весьма вдохновлюящим".