10 ноября 2018, суббота

Бэтмен без выходных. Илон Маск предложил помощь властям Калифорнии в спасении людей от лесных пожаров

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Илон Маск предложил калифорнийским властям использовать электрокары Tesla для спасения людей от пожаров

Илон Маск предложил калифорнийским властям использовать электрокары Tesla для спасения людей от пожаров

В своих лучших традициях Илон Маск, глава компании Tesla, не остался в стороне от драматических событий в штате Калифорния. 

Люди массово эвакуируются, чтобы спастись от пожаров, приобретающих эпические масштабы.

Илон Маск решил продолжить традицию предлагать высокотехнологичную помощь при катастрофах. Он написал в Twitter, что электромобили Tesla отлично подходят для эвакуации людей при пожарах, поскольку оснащены воздушными фильтрами "больничного уровня".

Маск предложил штату помощь, правда, в достаточно абстрактной форме. Пока неизвестно, воспользуются ли калифорнийские власти услугами Tesla.

Летом Маск отличился во время трагических событий в Таиланде, когда группа детей застряла в подводной пещере. Тогда Маск предложил властям Таиланда собрать подводную лодку из компонентов ракеты Falcon 9, которую производит его компания SpaceX.

Таиланд отказался от предложения Маска, а спасатели раскритиковали инициативу эксцентричного миллиардера, назвав ее "маркетинговым ходом". В итоге Маск отличился еще больше, назвав одного из дайверов "педофилом", что привело к нешуточному скандалу и судебному иску о защите чести и достоинства.

 

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