Бэтмен без выходных. Илон Маск предложил помощь властям Калифорнии в спасении людей от лесных пожаров

Илон Маск предложил калифорнийским властям использовать электрокары Tesla для спасения людей от пожаров

В своих лучших традициях Илон Маск, глава компании Tesla, не остался в стороне от драматических событий в штате Калифорния.

Люди массово эвакуируются, чтобы спастись от пожаров, приобретающих эпические масштабы.

Илон Маск решил продолжить традицию предлагать высокотехнологичную помощь при катастрофах. Он написал в Twitter, что электромобили Tesla отлично подходят для эвакуации людей при пожарах, поскольку оснащены воздушными фильтрами "больничного уровня".

If Tesla can help people in California wildfire, please let us know. Model S & X have hospital grade HEPA filters. Maybe helpful for transporting people. — Elon Musk (@elonmusk) 10 ноября 2018 г.

Маск предложил штату помощь, правда, в достаточно абстрактной форме. Пока неизвестно, воспользуются ли калифорнийские власти услугами Tesla.

Летом Маск отличился во время трагических событий в Таиланде, когда группа детей застряла в подводной пещере. Тогда Маск предложил властям Таиланда собрать подводную лодку из компонентов ракеты Falcon 9, которую производит его компания SpaceX.

Таиланд отказался от предложения Маска, а спасатели раскритиковали инициативу эксцентричного миллиардера, назвав ее "маркетинговым ходом". В итоге Маск отличился еще больше, назвав одного из дайверов "педофилом", что привело к нешуточному скандалу и судебному иску о защите чести и достоинства.