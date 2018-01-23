Без руля. 5 вещей, которые нужно знать о беспилотном транспорте

Беспилотные автомобили, о которых так много говорят в последнее время, перестали быть чистой фантастикой. Теперь это – реальная перспектива, о чем свидетельствуют итоги недавней технологической выставке CES в Лас-Вегасе.

К 2020 году количество беспилотников на дорогах достигнет 200 млн штук, считает Даррин Шевчук, директор по корпоративным коммуникациям в Connected Car Harman. Для компании это направление является одним из основных по генерируемой прибыли, поэтому очевидно, что на бурное развитие самоуправляемых авто в ней возлагают большие надежды.

У аналитиков из IHS Markit ожидания более сдержанные – 26% продаваемых новых авто к 2040 году или 33 млн штук в год, в то время как к 2021 году с молотка уйдет только 51 тыс. беспилотников. Пока и то, и то для текущего времени выглядит как фантастика. Не менее фантастичны и анонсы транспорта будущего, некоторые из которых, кстати, в ближайшие годы должны запуститься в коммерческую эксплуатацию, особенно много которых было на последней выставке CES.

1Классика не дремлет

Производители автомобилей интересуются беспилотными технологиями и охотно показывают новые модели, но о каком-то одном тренде в этой сфере говорить сложно. Компании представляют модели с разной степенью автономности, вплоть до решений, где в принципе не предусмотрены элементы управления для человека.

В некоторых случаях речь идет о собственных разработках, в некоторых – о партнерстве с компаниями, которые занимаются интеллектуальной частью. Так, сервис Lyft показал, как будет работать беспилотное такси.

Модель BMW 540i с беспилотной технологией от британской компании Aptiv можно было «вызвать» через приложение и протестировать прямо на выставке. По словам журналиста, который проводил текст-драйв, автомобиль в движении выдает огромное количество информации о состоянии на дороге.

Несколько дней назад о планах по выпуску беспилотных автомобилей с четвертым уровнем автономности заявила компания General Motors. Первая модель должна появиться в 2019 году, она уже тестируется на дорогах Сан-Франциско и Феникса.

Одной из самых обсуждаемых новинок стал концепт Smart Vision EQ, который Mercedes ранее представила на автосалоне во Франкфурте. Инженеры компании доработали возможности для управления и подключения. Автомобиль приветствует пассажиров по имени и прощается с ними. Внутри нет элементов управления.

Правда, как пишут СМИ, на момент проведения выставки транспорт удаленно управлялся техником компании, так как полную автономность предоставить ему пока не рискнули. Модель не предназначена для продажи частным лицам, Mercedes видит его в будущем частью автономного автопарка.

Ряд компаний ограничивается созданием платформ для беспилотников, которые будут использоваться сторонними производителями. Так делают Waymo и NVIDIA.

На выставке CES о подобных планах объявил Ford. Компания в партнерстве с Qualcomm создает платформу, которая позволит транспорту «общаться» со всем вокруг – другими автомобилями, светофорами и пешеходами. В рамках этого проекта Ford объявляет о партнерстве с Qualcomm и использовании ее технологий для подключения.

В ту же сторону движется и Samsung. Компания представила аппаратно-программную платформу DRVLINE для производителей беспилотных авто, где производители на свое усмотрение могут менять определенные компоненты. Платформа включает в себя датчики и вычислительную платформу. Также компании работают над решением, который позволит автомобилям «общаться» посредством 5G.

2На взлете

В то время как в медиа активно обсуждаются этические моменты аварий с участием беспилотных автомобилей, некоторые компании успели присмотреть для беспилотников небо.

Так, этой осенью состоялось сразу несколько любопытных анонсов, а на CES 2018 первые летающие беспилотники в деле. Самая на данный момент известная модель – Volocopter, созданный немецкой компанией в партнерстве с Intel. Это двухместное беспилотное такси, которое перемещается со скоростью до 100 км/ч. Коммерческая эксплуатация должна начаться в течение пяти лет.

Дрон SureFly с вертикальным взлетом и посадкой предназначен для экстренных ситуаций и спасательных работ. Первая модель будет пилотируемой, в дальнейшем появятся беспилотные версии. Дальность полета модели составляет 110 км. Предзаказы на устройство уже открыты – оно обойдется в 200 000 долларов.

Uber обещает представить беспилотное летающее такси к 2020 году, в разработке участвует NASA, выпуском займутся несколько крупных компаний. На CES 2018 компания Bell Helicopter уже показала кабину и VR-симулятор транспортного средства. По словам журналиста Mashable, выглядит он достаточно убедительно.

3Беспилотники для торговли и отдыха

В США, откуда родом многие разработки беспилотников, синонимом удобных покупок стал сервис Amazon. Но что если беспилотные магазины на колесах смогут дать пользователям еще лучший опыт?

В нужное время, в нужном месте, всегда свежие продукты – такая идея заложена в Robomart – беспилотный магазин-фургон. В ближайшее время в Калифорнии начнется его тестирование. Впрочем, это не единственные беспилотники для доставки еды.

Летом 2017 Ford и Domino’s Pizza анонсировали, что в Мичигане Ford Fusion Hybrid также будет развозить пиццу. Правда пока за рулем этого беспилотника будет находиться инженер компании.

В Toyota представили концепт электрического самоуправляемого транспорта, который может использоваться в службе такси, каршеринга или для доставки товаров. Хотите приобрести новую пару туфель, немного поспать или отправиться с друзьями на вечеринку? Пожалуйста – открывайте приложение и заказывайте беспилотник! Разработки велись в сотрудничестве с Amazon, Didi, Pizza Hut, Uber и Mazda.

4Дорога с пользой

Когда водителю больше не придется следить за дорогой, он сможет потратить время в пути на полезные и приятные вещи. Так, концепты салонов будущего от Panasonic подразумевают экраны повсюду, и даже интерактивный столик для игр. Samsung и Harman показали QLED-дисплей для крыши автомобилей, а также приборную панель, которая состоит из множества экранов. По задумке компаний, это отличный способ доставить приятные эмоции пассажиру и персонализировать опыт.

5Революция на пороге?

Впрочем, не у всех такой радужный взгляд на беспилотники, как у участников выставки. Так, Тамара Уоррен, редактор The Verge выражает сомнения в том, что эра самоуправляемого транспорта наступит так скоро.

По мнению автора, автопроизводители пока сами слабо себе представляют, как именно мир перейдет к беспилотникам, но очень боятся проиграть битву за отрасль технологическим гигантам, поэтому работают в этом направлении и знакомят медиа со своими решениями.

Но в целом то, что мы видим сейчас, по мнению Уоррен – не более чем шумиха и пиар для привлечения внимания и в том числе для подготовки регуляторов к тому, что беспилотное будущее уже практически настало.