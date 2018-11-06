Баночка с сюрпризом. Билл Гейтс принес нечто невообразимое на презентацию революционных унитазов в Китае

Основатель Microsoft Билл Гейтс провел выставку сантехнических технологий, которые должны решить проблемы с антисанитарией в бедных странах. Миллиардер шокировал публику, достав на презентации банку с человеческими экскрементами.
На выставке новых санитарных технологий Reinvented Toilet Expo в Пекине, Билл Гейтс привлек внимание общественности к проблеме систем для отходов жизнедеятельности человека.
Как передает BBC, во время своей речи миллиардер достал банку с фекалиями и заявил, что там находится “200 трлн ротавирусов, 20 млрд бактерий Шигеллы и 100 тыс. яиц паразитического червя”.
Используя такую шоковую тактику, Гейтс хотел напомнить людям, что канализационные системы и очистные установки, которые отделяют отходы от чистой воды, существуют только в развитых странах.
“По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,3 млрд людей не имеют доступа к базовому санитарному оборудованию, что вызывает развитие таких болезней, как холера, диарея, дизентерия и убивает сотни тысяч жителей планеты ежегодно”, – пишет BBC.
На выставке в Китае различные изобретатели предлагали свои решения этой проблемы и представили 20 новых санитарных продуктов, которые призваны уничтожить вредные бактерии и предотвратить инфекционные заболевания.
В частности, компании показали новые установки, которые могут отделять жидкие и твердые отходы, более эффективно перерабатывать воду и использовать ее для мытья рук и других целей.
Билл Гейтс назвал подобные продукты “наиболее важными прорывами в санитарии за последние 200 лет”.
“Это больше не вопрос того, можем ли мы изобрести туалет и санитарные системы заново. Это вопрос того, как быстро эти новые технологии будут масштабироваться”, – говорит Билл Гейтс.
Основатель Microsoft надеется, что “революционные туалеты” сперва появятся в школах и многоквартирных зданиях. Позже, когда цена на них станет более доступной, такие системы должны появиться во всех жилых помещениях.
По словам Гейтса, стоимость новых туалетов составит около $500 и люди смогут экономить на использовании воды и канализационных системах.
Билл Гейтс и санитарная революция
Выступая на презентации в Пекине, предприниматель пошутил, дескать, “десять лет назад он и представить не мог, что столько будет знать о фекалиях” и что жена будет просить его перестать разговаривать о туалетах за столом.
Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил более $200 млн на исследование этой сферы за последние 7 лет и планирует выделить столько же на дальнейшие разработки.
Согласно The New York Times, эта проблема действительно нешуточная, поскольку более 4,5 млрд людей живут без доступа к безопасным санитарным системам и из-за этого в год теряется около $223 млрд в виде дополнительных расходов на здравоохранение.
Фонд семьи Гейтс уверяет, что Всемирный банк, Азиатский и Африканский банк развития выделят $2,5 млрд на финансирование новых санитарных проектов в городах, включая бедные районы.
Основатель Microsoft говорит, что идеи о колонизации Луны и Марса не выглядят практичными для него, а революционные системы туалетов, которые сейчас стоят около $10 тыс., могут стать доступными для миллионов людей уже в ближайшие 10 лет.
Мастер выступлений
Напомним, что трюк с банкой с человеческими экскрементами не первый в истории выступлений Билла Гейтса.
Во время своей речи в рамках конференции TED в Калифорнии в 2009-м, один из самых богатых людей планеты открыл банку с якобы малярийными комарами.
Таким образом он хотел указать на проблему смертельной болезни и заставил аудиторию понервничать некоторое время, пока не рассказал, что насекомые не были заражены.
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