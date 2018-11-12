Австрийский стартап впервые испытал в воздухе свой гибридный самолет

Австрийская компания Diamond Aircraft Industries в сотрудничестве с Siemens сообщила о первом полете своего гибридного самолета.

Для испытаний новинки использовался самолет на базе модели DA40, который был доработан для поддержки гибридной электрической трансмиссии, сообщает профильный сайт PilotWeb.aero.

Siemens AG и Diamond Aircraft Industries уже несколько лет сотрудничают в разработке гибридных электрических самолетов. Основной целью этого проекта является разработка самолета, который имеет более низкий расход топлива, а также низкий уровень шума. Гибридная трансмиссия обеспечит возможность полностью электрического взлета без дополнительного шума и загрязнения.

Легкий самолет DA40 представляет собой четырехместный однодвигательный поршневой самолет с тянущим воздушным винтом в носовой части. Разработчики удалили с летательного аппарата поршневой двигатель и установили вместо него дизель-генератор мощностью 110 киловатт. От него подзаряжаются две аккумуляторные батареи.

"Это первый серийно-гибридный электрический самолет в мире с двумя пропеллерами свободного хода и одним двигателем внутреннего сгорания. Распределенная двигательная архитектура открывает совершенно новые возможности для разработки высокоэффективных самолетов", - говорит доктор Франк Антон, исполнительный вице-президент подразделения eAircraft в Siemens AG.

В течение 20-минутного первого полета самолет продемонстрировал все режимы работы, в том числе движение с помощью электричества, обычных двигателей и в гибридном режиме.

Ингмар Майербух, руководитель летного испытания компании Diamond Aircraft Industries Gmbh, который пилотировал самолет, сказал: "Первый рейс превысил все наши ожидания. Комбинация гибридной трансмиссии и конфигурации самолета просто идеальна. Мы достигли 130 узлов при средней мощности и поднялись на высоту 3000 футов".

Ранее НВ сообщало, что в июне 2018 года словенская компания Pipistrel по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor испытала в столице Норвегии электросамолет Alpha Electro G2. Самолет пилотировал лично норвежский министр транспорта Кетил Солвик-Олсен.

Солвик-Олсен сказал, что демонстрационный полет был доказательством того, что коммерческая компания, использующая электрические самолеты, "не далекое видение будущего, а реальность, достижимая в течение нескольких лет".