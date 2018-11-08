Аварии не помеха. В России решили сделать из Союза многоразовую ракету

Частная компания S7 Space намерена создать на базе одноразовой ракеты Союз-5 многоразовую модификацию с условным названием Союз-7.

Если подготовка обойдется без аварий, первый пуск прототипа должен состояться в 2022 году, рассказал РИА Новости гендиректор компании Сергей Сопов.

"Мы сотрудничаем с Роскосмосом в работе над ракетой Союз-5. Однако под свои задачи на основе эскизного проекта этого носителя мы будем делать собственную версию ракеты с многоразовой первой ступенью. Модификация ракеты получила условное название Союз-7, в версии для Морского старта — Союз-7SL (Sea Launch), — сказал он.

По словам Сопова, первый тестовый старт нового носителя, пока в одноразовом варианте, возможен уже через три года – в 2022 году. Как планируется, ракета выведет на орбиту транспортный грузовой корабль, который также планирует создать S7 Space.

Роскосмос заказал разработку ракеты среднего класса Союз-5 Ракетно-космической корпорации Энергия, выделив около 60 миллиардов рублей. Первый пуск носителя прописан на 2022 год. При этом генеральный конструктор ракеты Игорь Радугин недавно перешел из РКК Энергия в S7 Space.

Позже стало известно, что и генеральный конструктор космического корабля Федерация также перешел на работу в S7 Space, где займется созданием транспортного корабля.

Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Спасательная капсула с выжившими членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.