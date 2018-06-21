21 июня 2018, четверг

Audi планирует тестировать в Германии летающее такси

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Так может выглядеть новый тип авто
Иллюстрация: ItalDesign

Так может выглядеть новый тип авто

Компания Audi вместе с Airbus заявили о начале проекта Urban Air Mobility, который включает испытания аэротакси на базе Audi в Ингольштадте.

Проект Urban Air Mobility является частью европейской инициативы, в которую также входят другие города, например Женева и Гамбург, пишет Electrive.com

Конечная цель проекта – начало эры летающего такси. Поддержку Urban Air Mobility оказало Федеральное министерство транспорта Германии, одобрившее идею Audi, Airbus и других фирм по созданию новой системы воздушных коммуникаций.

Для Audi это означает создание летающего транспорта на основе существующего концепта, который был разработан совместно с Airbus и Italdesign. Их Pop.Up Next - двухместная каюта, которая может быть прикреплена к кузову автомобиля или летному модулю.

В этом концепте кабина оснащается огромным дисплеем на 49 дюймов, который используется для информирования пассажиров. Причем управление транспортным средством возлагается на полностью автономную систему, которая способна воспринимать жесты и речевые команды.

Генеральный директор Audi Брэм Шот назвал испытания новым вызовом для "вертикальной мобильности" и добавил, что "В далеком будущем такие концепты, как Pop.Up Next, позволят быстро и достаточно дешево перемещаться людям в городах. Это же поможет сократить количество пробок".

В начале 2018 года НВ сообщало, что беспилотный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки Airbus Vahana совершил первый тестовый полет. Испытания Airbus Vahana проходили в аэропорту штата Орегон. Летающее транспортное средство поднялось на высоту пяти метров, провело в воздухе 53 секунды, после чего совершило мягкую посадку.

 

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