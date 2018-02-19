Армия Китая получила новый истребитель-невидимку

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Новый китайский истребитель
Фото: Синьхуа

Новый китайский истребитель

Китайский истребитель-невидимка Цзянь-20 (J-20) поступил на боевое дежурство в подразделения военно-воздушных сил страны.

Представитель ВВС Китая Шэнь Цзинькэ заявил, что новейший китайский истребитель поможет "повысить уровень безопасности воздушных границ КНР", сообщает агентство Синьхуа

По его словам, с поступлением истребителей Цзянь-20 в боевые подразделения, ВВС добились стабильного прогресса в подготовке пилотов.

Как заявил Шэнь Цзинькэ, истребители Цзянь-20 играли важную роль в учениях Red Sword - 2017 и "заложили фундамент для укрепления боевой способности нового типа ВВС". О том, сколько новых истребителей получили китайские ВВС, не сообщается.

"Истребители-невидимки будут укреплять комплексную боевую способность военно-воздушных сил и позволят ВВС лучше защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая", - сказал Шэнь Цзинькэ.

Китайский истребитель четвертого поколения Цзянь-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. Широкой публике он был продемонстрирован на 11-м международном авиакосмическом салоне Airshow China в Чжухае в ноябре 2016 года.

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Большая часть тактико-технических характеристик разработки остается в тайне. Цзянь-20 имеет большое количество похожих и полностью скопированных элементов от российского МиГ 1.44 и американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Самолет использует специально подобранный планер и усовершенствованные материалы, чтобы свести к минимуму его радиолокационную подпись, что затрудняет его обнаружение обычными средствами. 

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