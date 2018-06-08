Apple запатентовала новый гаджет для измерения давления

Компания запатентовала дизайн для переносимого монитора артериального давления - манжеты, снабженной датчиком, который отслеживает давление.

Эта технология может быть использована в новом поколении умных часов Apple Watch, пишет The Verge.

Отмечается, что патент описывает устройство в общих терминах. В частности, в новом гаджете будут установлены система измерения артериального давления, содержащая датчик давления; расширяемый элемент, содержащий множество расширяемых ячеек и исполнительный механизм.

Согласно патенту Apple, их устройство должно иметь один датчик для измерения давления крови, когда он протекает через руку или ногу пользователя. Существует также "исполнительный механизм" для измерения того, какое давление необходимо считать хорошим.

В мире, где проблемы с высоким давлением встречаются все чаще, появление Apple в этом секторе потребительского рынка здравоохранения будет иметь смысл. Но пока неизвестно, планирует ли компания предложить отдельное новое устройство или каким-то образом интегрировать его с платформой Apple Watch или самим устройством Apple Watch.

Получение патента означает, что компании придется пройти множество тестов от организации FDA, которые должны проконтролировать развитие первого полнофункционального медицинского устройства Apple до того, как оно попадает на рынок.

Ранее НВ сообщало, о том, что данные с Apple Watch помогли раскрыть дело об убийстве в Австралии. Восстановленные данные умных часов от Apple, которые указывали на то, когда сердце жертвы убийства прекратили биться, стали основными доказательствами обвинения в деле против женщины из Австралии, которую обвиняют в убийстве ее свекрови.