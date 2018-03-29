Американский стартап получил $35 миллионов для печати ракеты на 3D-принтере

Инвесторы предоставили стартапу Relativity Space $35 миллионов на печать космических аппаратов с помощью 3D-принтера Stargate.

Компания ожидает, что каждый запуск напечатанной ракеты обойдется примерно в $10 миллионов, сообщает Futurism.

С момента своего запуска в 2015 году компания собрала более 45 миллионов долларов. Relativity Space планирует использовать новые инвестиции, чтобы купить второй принтер Stargate и ускорить производство ракет.

Идея основателей Relativity Space состоит в том, чтобы напечатать на 3D-принтере почти всю ракету, а если точнее - 95% от нее и сократить количество компонентов ракеты с 100 000 до менее, чем 1000.

Первый раунд испытаний напечатанного на 3D-принтере двигателя Aeon должен быть проведен до конца года. Relativity Space хочет поставить девять из этих двигателей на свою ракету Terran. В Relativity Space рассказали, что двигатель может быть напечатан менее чем за 20 дней, что ускоряет цикл разработки и тестирования. Кроме того, двигатель Aeon имеет всего 100 частей, по сравнению с несколькими тысячами для большинства других двигателей.

Кроме того, Relativity Space объявила, что она подписала 20-летнее соглашение о партнерстве с NASA Stennis Space Center (NASA SSC) для эксклюзивной аренды испытательного комплекса E4. Четыре тестовых стенда на территории комплекса позволят Relativity разрабатывать и тестировать достаточно двигателей для сборки 36 ракет в год.

Компания хочет использовать различные рынки, в основном запуская коммерческие телекоммуникационные спутники на низкую орбиту и не вступая в конкуренцию с такими гигантами с такими, как SpaceX или NASA. Relativity планирует совершить первый испытательный полет к концу 2020 года. Если он будет успешным, коммерческие запуски начнутся в 2021 году.

Добавим, Relativity Space - это не первая компания, которая приносит 3D-печать в космос. SpaceX печатает детали для своих многоразовых ракет, и даже NASA изучает, какие части космических аппаратов можно сделать более надежными и дешевыми с помощью трехмерных принтеров.

Создатели Relativity Space - это бывший специалист компании Blue Origin Тим Эллис и Джордан Нун, который ранее работал в SpaceX. Они полагают, что создание ракеты с помощью 3D-печати в перспективе "неизбежно" и хотели бы быть одними из первых в данной сфере.