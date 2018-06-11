11 июня 2018, понедельник

Американские ученые добыли стакан воды из пустынного воздуха

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Так выглядит новое устройство
Скриншот с видео

Так выглядит новое устройство

Профессор Омар Яги из университета Беркли испытал в пустыне устройство для извлечения влаги из сухого воздуха.

Яги создал так называемую металлоорганическую основу, или MOF, которая стремится поглощать воду, сообщает TechCrunch

Это по существу порошок из крошечных кристаллов, в которых молекулы воды попадают при понижении температуры. Затем, когда температура снова возрастает, вода снова поступает в окружающую среду.

В прошлом году Яги продемонстрировал этот процесс в небольшом масштабе, но теперь он и его команда опубликовали результаты более масштабных полевых испытаний, в которых производится значимое количество воды.

Ученым удалось повысить эффективность работы экспериментального генератора воды и заставить его функционировать даже в тех случаях, если ночью температуры опускаются ниже нуля.

"Сразу несколько стартапов пытаются коммерциализовать эту идею. Все это стало возможно благодаря алюминиевой версии катализатора, чья себестоимость в 150 раз ниже, чем у нашей первой разработки, а КПД примерно в два раза выше", - отметил Омар Яги.

"Прибор работает при температуре окружающей среды с окружающим солнечным светом, и без дополнительной подачи энергии вы можете собирать воду в пустыне. Алюминиевая металлоорганическая основа делает этот способ практичным для производства воды, потому что он дешево", - объяснил Яги.

Он говорит, что в разработке уже есть коммерческие продукты. Больше испытаний с механическими улучшениями и в том числе с новым каркасом запланированы на самые жаркие месяцы лета.

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